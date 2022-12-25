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"حزب الله" يسلم الجيش اللبناني متهما بإطلاق نار أدى لمقتل جندي في اليونيفيل
"حزب الله" يسلم الجيش اللبناني متهما بإطلاق نار أدى لمقتل جندي في اليونيفيل
سلم "حزب الله" الجيش اللبناني شخصًا يُشتبه في ضلوعه بإطلاق نار على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في منطقة العاقبية جنوبي البلاد، منتصف... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T12:38+0000
2022-12-25T13:26+0000
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بيروت - سبوتنيك. وكشف مصدر عسكري لبناني واسع الاطلاع لوكالة "سبوتنيك"، أن "حزب الله وبعدما توصلت التحقيقات العسكرية اللبنانية إلى نتائج حاسمة في حادثة العاقبية، والتي تعرضت لها دورية من قوات اليونيفيل وأدت إلى مقتل جندي أيرلندي وجرح ثلاثة آخرين وتم تحديد من أطلق النار، عمل على تسليم المتهم بإطلاق النار خلال الساعات القليلة الماضية إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".وتعرضت دورية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان، الخميس الماضي، لإطلاق نار في بلدة العاقبية ما أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة.وأصدرت قوات "اليونيفيل" بيانا أشارت فيه إلى أن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".
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العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله, اليونيفيل
العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله, اليونيفيل

"حزب الله" يسلم الجيش اللبناني متهما بإطلاق نار أدى لمقتل جندي في اليونيفيل

12:38 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 25.12.2022)
© AP Photo / MOHAMMED ZAATARI القوات الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان
القوات الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / MOHAMMED ZAATARI
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سلم "حزب الله" الجيش اللبناني شخصًا يُشتبه في ضلوعه بإطلاق نار على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في منطقة العاقبية جنوبي البلاد، منتصف الشهر الجاري، ما أدى إلى مقتل جندي أيرلندي وإصابة 3 آخرين.
بيروت - سبوتنيك. وكشف مصدر عسكري لبناني واسع الاطلاع لوكالة "سبوتنيك"، أن "حزب الله وبعدما توصلت التحقيقات العسكرية اللبنانية إلى نتائج حاسمة في حادثة العاقبية، والتي تعرضت لها دورية من قوات اليونيفيل وأدت إلى مقتل جندي أيرلندي وجرح ثلاثة آخرين وتم تحديد من أطلق النار، عمل على تسليم المتهم بإطلاق النار خلال الساعات القليلة الماضية إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".
وتعرضت دورية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان، الخميس الماضي، لإطلاق نار في بلدة العاقبية ما أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة.
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وأصدرت قوات "اليونيفيل" بيانا أشارت فيه إلى أن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".
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