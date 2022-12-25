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https://sputnikarabic.ae/20221225/خبير-عسكري-المناورات-الروسية-الصينية-هي-استعراض-ردعي-للغطرسة-الأمريكية-1071583329.html
خبير عسكري: المناورات الروسية الصينية هي استعراض ردعي للغطرسة الأمريكية
خبير عسكري: المناورات الروسية الصينية هي استعراض ردعي للغطرسة الأمريكية
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": تدريبات روسية صينية مشتركة تثير قلق واشنطن، وموسكو تؤكد أنها رد فعل طبيعي للحشود الغربية. بثالث أكبر اتفاق عسكري اليابان تتجه نحو... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T14:54+0000
2022-12-25T14:54+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: المناورات العسكرية الروسية الصينية هي استعراض ردعي للغطرسة الأمريكية
خبير عسكري: المناورات العسكرية الروسية الصينية هي استعراض ردعي للغطرسة الأمريكية
قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إن التدريبات البحرية والجوية الروسية-الصينية المشتركة هي رد طبيعي على الحشود الأمريكية في المنطقة ولرفع مستوى التنسيق القتالي بين قوات البلدين، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، قائلا:خبير: الوجود الأمريكي في سوريا لمحاصرة الشعب السوري في لقمة غذائه ووقودهوفي سوريا يواصل الوجود الأمريكي غير الشرعي سرقة مقدرات البلاد من المناطق التي يسيطر عليها وتهريبها عبر معبري الوليد والمحمودية غير الشرعيين مع العراق، حول هذا الموضوع يتحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالشأن السوري مدير المركز السوري للدراسات والنشر في دمشق الدكتور جميل علي الحايك، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير عسكري: المناورات الروسية الصينية هي استعراض ردعي للغطرسة الأمريكية

14:54 GMT 25.12.2022
راديو
خبير عسكري: المناورات العسكرية الروسية الصينية هي استعراض ردعي للغطرسة الأمريكية
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": تدريبات روسية صينية مشتركة تثير قلق واشنطن، وموسكو تؤكد أنها رد فعل طبيعي للحشود الغربية. بثالث أكبر اتفاق عسكري اليابان تتجه نحو العسكرة الجامحة. القوات الأمريكية تسرق النفط من سوريا باتجاه العراق. شركة "لوكهيد" الأمريكية تشارك في تطوير أنظمة صواريخ إسرائيلية تعمل بالليزر.
قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إن التدريبات البحرية والجوية الروسية-الصينية المشتركة هي رد طبيعي على الحشود الأمريكية في المنطقة ولرفع مستوى التنسيق القتالي بين قوات البلدين، حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، قائلا:
"الاصطفاف الروسي الصيني هو في مواجهة الولايات المتحدة والعربدة التي تقوم فيها في كل المناطق في العالم وخاصة فيما تقدمه من دعم وفتن كبيرة في أوكرانيا امتدادا الى بحر الصين الجنوبي، لذلك بهذه المناورات تنكفىء القوات العسكرية الأمريكية في مناطق استفزازاتها كما وأن المناورات هي استعراض ردعي للغطرسة الأمريكية".

خبير: الوجود الأمريكي في سوريا لمحاصرة الشعب السوري في لقمة غذائه ووقوده

وفي سوريا يواصل الوجود الأمريكي غير الشرعي سرقة مقدرات البلاد من المناطق التي يسيطر عليها وتهريبها عبر معبري الوليد والمحمودية غير الشرعيين مع العراق، حول هذا الموضوع يتحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالشأن السوري مدير المركز السوري للدراسات والنشر في دمشق الدكتور جميل علي الحايك، قائلا:
"الوجود الأمريكي في سوريا هو نوع من العدوان المباشر السافر على الأرض السورية وعلى السيادة السورية ولمحاصرة الشعب السوري في لقمة غذائه وفي وقوده كمؤشر على طبيعة الاحتلال الأمريكي".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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