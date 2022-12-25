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https://sputnikarabic.ae/20221225/خبير-عسكري-سعودي-المملكة-لديها-استراتيجية-دفاع-وطني-وأخرى-عسكرية-تخضعان-للتحديث-1071576345.html
خبير عسكري سعودي: المملكة لديها استراتيجية دفاع وطني وأخرى ‏عسكرية تخضعان للتحديث
خبير عسكري سعودي: المملكة لديها استراتيجية دفاع وطني وأخرى ‏عسكرية تخضعان للتحديث
تستعد المملكة العربية السعودية، لإطلاق استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية ‏عسكرية ‏وطنية خلال العام المقبل 2023، لأول مرة في تاريخها. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T11:37+0000
2022-12-25T11:37+0000
السعودية
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وتأتي الاستراتيجية ضمن إطار "رؤية 2030"، التي تتضمن تعزيز منظومة الدفاع الوطني والأمن القومي، كما تشمل تطوير جميع المجالات.من ناحيته، قال الخبير العسكري السعودي، اللواء عيسى آل فايع، إن "المملكة أصبح لديها استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية عسكرية تخضعان للتحديث حاليا ضمن خطة تطوير وزارة الدفاع، الذي بدأ منذ عام 2015، وأن كلاهما امتداد لاستراتيجية الأمن الوطني".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "التغيرات في المحيط الجيوسياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط تعد دائرة تأثير مباشرة للمملكة، وكذلك التحولات الجيوسياسية والأمنية في البيئة الدولية، تقتضي تحديث هذه الاستراتيجيات بما يحقق الأمن القومي السعودي جنبا إلى جنب، مع عناصر القوة الوطنية الأخرى الدبلوماسية منها والاقتصادية والمعلوماتية".ولفت الخبير العسكري إلى أن "الاستراتيجيات تشمل طرقا مبتكرة لبناء واستخدام القوات العسكرية في المملكة، وتوجيهات الاستثمار في القدرات المحلية البشرية وغير البشرية وحوكمة الإجراءات وتنوع التسليح وتحديث منظومة الدفاع، بما يحقق التوافق العملياتي ومستهدفات توطين التقنية والإنفاق العسكري المحلي (50٪ بالمائة عام 2030، حسب رؤية السعودية 2030)".وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال مايكل كوريلا، الخميس الماضي، إن "وثائق الاستراتيجية التي لم يتم تأكيدها علنا من قبل المسؤولين السعوديين، ستعمل على تقنين "رؤية المملكة الاستراتيجية للأمن القومي والأمن الإقليمي"، وفقا لموقع "المونيتور".وفي شهر مارس/ آذار، رضخ الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمر أمريكا بإعادة إرسال أسلحة بعدما سحبتها من السعودية، وهي عبارة عن عدد كبير من بطاريات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، لصد هجمات جماعة "أنصار الله" في اليمن.ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "إرسال البطاريات جرى في شهر فبراير/ شباط"، مشيرةً إلى أن "الطلب تأخر بسبب بروتوكولات أمنية طويلة".
https://sputnikarabic.ae/20221224/إعلام-السعودية-تطلق-استراتيجية-دفاع-وطني-واستراتيجية-وطنية-خلال-2023-لأول-مرة-في-تاريخها-1071542904.html
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السعودية, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
السعودية, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

خبير عسكري سعودي: المملكة لديها استراتيجية دفاع وطني وأخرى ‏عسكرية تخضعان للتحديث

11:37 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
الجيش السعودي
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRY
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تستعد المملكة العربية السعودية، لإطلاق استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية ‏عسكرية ‏وطنية خلال العام المقبل 2023، لأول مرة في تاريخها.
وتأتي الاستراتيجية ضمن إطار "رؤية 2030"، التي تتضمن تعزيز منظومة الدفاع الوطني والأمن القومي، كما تشمل تطوير جميع المجالات.
من ناحيته، قال الخبير العسكري السعودي، اللواء عيسى آل فايع، إن "المملكة أصبح لديها استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية عسكرية تخضعان للتحديث حاليا ضمن خطة تطوير وزارة الدفاع، الذي بدأ منذ عام 2015، وأن كلاهما امتداد لاستراتيجية الأمن الوطني".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "التغيرات في المحيط الجيوسياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط تعد دائرة تأثير مباشرة للمملكة، وكذلك التحولات الجيوسياسية والأمنية في البيئة الدولية، تقتضي تحديث هذه الاستراتيجيات بما يحقق الأمن القومي السعودي جنبا إلى جنب، مع عناصر القوة الوطنية الأخرى الدبلوماسية منها والاقتصادية والمعلوماتية".
ولفت الخبير العسكري إلى أن "الاستراتيجيات تشمل طرقا مبتكرة لبناء واستخدام القوات العسكرية في المملكة، وتوجيهات الاستثمار في القدرات المحلية البشرية وغير البشرية وحوكمة الإجراءات وتنوع التسليح وتحديث منظومة الدفاع، بما يحقق التوافق العملياتي ومستهدفات توطين التقنية والإنفاق العسكري المحلي (50٪ بالمائة عام 2030، حسب رؤية السعودية 2030)".
وشدد على أن"الاستراتيجية العسكرية توجه بأن تكون العمليات المشتركة عقيدة أساسية لاستخدام القوات المسلحة، وكذلك تطوير آليات التنسيق بين كل من وزارة الدفاع والوزارات والهيئات الوطنية الأخرى، وتوجيه العمل مع التحالفات بما يحقق أهداف استراتيجية الدفاع الوطني،بما يحقق أهداف استراتيجية الأمن الوطني".
قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
لأول مرة في تاريخ السعودية.. جنرال أمريكي يكشف عن "خطة عسكرية خلف الكواليس"
أمس, 10:43 GMT
وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال مايكل كوريلا، الخميس الماضي، إن "وثائق الاستراتيجية التي لم يتم تأكيدها علنا من قبل المسؤولين السعوديين، ستعمل على تقنين "رؤية المملكة الاستراتيجية للأمن القومي والأمن الإقليمي"، وفقا لموقع "المونيتور".
وفي شهر مارس/ آذار، رضخ الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمر أمريكا بإعادة إرسال أسلحة بعدما سحبتها من السعودية، وهي عبارة عن عدد كبير من بطاريات أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، لصد هجمات جماعة "أنصار الله" في اليمن.
ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "إرسال البطاريات جرى في شهر فبراير/ شباط"، مشيرةً إلى أن "الطلب تأخر بسبب بروتوكولات أمنية طويلة".
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