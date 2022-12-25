https://sputnikarabic.ae/20221225/رئيس-الأركان-الإيراني-الادعاءات-التي-تربط-طائراتنا-المسيرة-بروسيا-تثبت-تفوقنا-في-هذا-المجال-1071580577.html
رئيس الأركان الإيراني: الادعاءات التي تربط طائراتنا المسيرة بروسيا تثبت تفوقنا في هذا المجال
رئيس الأركان الإيراني: الادعاءات التي تربط طائراتنا المسيرة بروسيا تثبت تفوقنا في هذا المجال
قال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، إن بلاده تتعاون مع الدول الأخرى في مجال الطائرات المسيرة، مؤكدا أن طهران مستمرة في تطوير قدراتها في... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T13:43+0000
2022-12-25T13:43+0000
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وحسب وكالة "أنباء فارس"، أضاف باقري أن إيران أصبحت الآن واحدة من الدول الـ 5 التي تصنع المسيرات في العالم.وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية استطاعت من خلال استخدام إمكانياتها داخل إيران رفع المستوى القتالي لهذه المسيرات وتطويرها.وأكد القائد الإيراني أن المسيرات الإيرانية تتميز بالدقة والبقاء واستمرار العمليات وتنفيذ المهمات على مستوى عالمي كبير، موضحًا أن هذه المسيرات تقوم بعمليات متنوعة. كما لفت إلى تصريح القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، كينيث ماكنزي، بأن التفوق الجوي لأمريكا قد تزعزع ولأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، منوهًا بعجز بلاده في مواجهة المسيرات الإيرانية.وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، قد صرح، الخميس الماضي، بأن إيران "تدير ترسانة من أنظمة الطائرات المسيرة التي تتراوح ما بين وحدات صغيرة وقصيرة المدى إلى وحدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الحديثة".وأشار إلى أن إيران تعمل على "بناء طائرات دون طيار أكبر حجماً، يمكنها أن تحلق لمسافات أطول"، كاشفا أن الجيش الأمريكي يبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة المسيرات الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221223/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-نبحث-عن-تكنولوجيا-جديدة-لهزيمة-مسيرات-إيران-1071511146.html
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رئيس الأركان الإيراني: الادعاءات التي تربط طائراتنا المسيرة بروسيا تثبت تفوقنا في هذا المجال
13:43 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 13:44 GMT 25.12.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، إن بلاده تتعاون مع الدول الأخرى في مجال الطائرات المسيرة، مؤكدا أن طهران مستمرة في تطوير قدراتها في إنتاج المسيرات.
وحسب وكالة "أنباء فارس"، أضاف باقري أن إيران أصبحت الآن واحدة من الدول الـ 5 التي تصنع المسيرات
في العالم.
وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية استطاعت من خلال استخدام إمكانياتها داخل إيران رفع المستوى القتالي لهذه المسيرات وتطويرها.
وأكد القائد الإيراني أن المسيرات الإيرانية تتميز بالدقة والبقاء واستمرار العمليات وتنفيذ المهمات على مستوى عالمي كبير، موضحًا أن هذه المسيرات تقوم بعمليات متنوعة.
وتابع: "رغم عدم صحة الادعاءات بشأن تزويدنا روسيا بطائرات مسيرة، إلا أنها تثبت تفوق الصناعة العسكرية الإيرانية في مجال الطائرات المسيرة".
كما لفت إلى تصريح القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، كينيث ماكنزي، بأن التفوق الجوي لأمريكا قد تزعزع ولأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، منوهًا بعجز بلاده في مواجهة المسيرات الإيرانية.
وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، قد صرح، الخميس الماضي، بأن إيران "تدير ترسانة من أنظمة الطائرات المسيرة التي تتراوح ما بين وحدات صغيرة وقصيرة المدى إلى وحدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الحديثة".
وأشار إلى أن إيران تعمل على "بناء طائرات دون طيار أكبر حجماً، يمكنها أن تحلق لمسافات أطول"، كاشفا أن الجيش الأمريكي يبحث عن تكنولوجيا
جديدة لهزيمة المسيرات الإيرانية.