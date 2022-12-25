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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221225/روساتوم-تتخذ-تدابير-لتحسين-السلامة-النووية-في-محطة-زابوروجيه-1071595297.html
"روساتوم" تتخذ تدابير لتحسين السلامة النووية في محطة زابوروجيه
"روساتوم" تتخذ تدابير لتحسين السلامة النووية في محطة زابوروجيه
اتخذت شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية عددا من التدابير لتحسين سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حسبما قال المدير العام لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشيف. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T23:21+0000
2022-12-25T23:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روساتوم
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار روسيا اليوم
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وقال ليخاتشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، "لقد اتخذنا عددا من التدابير لتحسين سلامة محطة زابوروجيه النووية".وأضاف رئيس روساتوم، "نحن الآن نتعامل مع الإمداد الحراري لزابوروجيه وضمان حالتها المستقرة وإمدادات الحرارة إلى مدينة العمال النوويين الأوكرانيين، والتي تأثرت بشدة أيضا".وقال ليخاتشيف أيضًا إن المتخصصين الروس والأوكرانيين يعملون معًا لضمان سلامة الموقع.في وقت سابق اليوم، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها، لمنع حدوث كارثة نووية، فضلا عن العمل لضمان عدم وجود نظام النازيين الجدد في كييف.
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روساتوم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار روسيا اليوم
روساتوم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار روسيا اليوم

"روساتوم" تتخذ تدابير لتحسين السلامة النووية في محطة زابوروجيه

23:21 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 23:42 GMT 25.12.2022)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورمدير عام شركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف
مدير عام شركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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اتخذت شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية عددا من التدابير لتحسين سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حسبما قال المدير العام لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشيف.
وقال ليخاتشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، "لقد اتخذنا عددا من التدابير لتحسين سلامة محطة زابوروجيه النووية".
وأضاف رئيس روساتوم، "نحن الآن نتعامل مع الإمداد الحراري لزابوروجيه وضمان حالتها المستقرة وإمدادات الحرارة إلى مدينة العمال النوويين الأوكرانيين، والتي تأثرت بشدة أيضا".
وقال ليخاتشيف أيضًا إن المتخصصين الروس والأوكرانيين يعملون معًا لضمان سلامة الموقع.
في وقت سابق اليوم، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها، لمنع حدوث كارثة نووية، فضلا عن العمل لضمان عدم وجود نظام النازيين الجدد في كييف.
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