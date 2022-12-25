https://sputnikarabic.ae/20221225/سامسونغ-تستدعي-أكثر-من-نصف-مليون-غسالة-بعد-بلاغات-عن-حرائق-1071567982.html
"سامسونغ" تستدعي أكثر من نصف مليون غسالة بعد "بلاغات عن حرائق"
"سامسونغ" تستدعي أكثر من نصف مليون غسالة بعد "بلاغات عن حرائق"
استدعت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية أكثر من 660 ألف غسالة من إنتاجها داخل أمريكا، محذرة عملائها من أن الآلة قد تحدث دائرة قصر وتسخين زائد، مما يسبب مخاطر... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T09:07+0000
2022-12-25T09:07+0000
2022-12-25T09:07+0000
مجتمع
شركة سامسونج
منوعات
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وجاء إجراء الشركة بعد أن تلقت 51 بلاغا بشأن "تدخين وذوبان وسخونة زائدة أو حريق في الغسالات" في 14 من طرازات الغسالات من إنتاجها، وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.وأسفرت 10 من هذه التقارير عن أضرار في الممتلكات، بينما أفاد 3 من عملاء "سامسونغ" عن إصابات نتيجة استنشاقهم دخان احتراق الغسالات.ولفتت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بأمريكا أن العديد من غسالات التحميل العلوي ذات السرعة الفائقة تأثرات بعيوب التصنيع، وهي WA49B وWA50B وWA51A وWA52A وWA54A وWA55A، وتم بيعها في الفترة من يونيو/ حزيران 2021 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022، بتكلفة تتراوح بين 900 و1500 دولار أمريكي.وقالت "سامسونغ" إن جميع غسالاتها المجهزة بنظام الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" يجب أن تقوم تلقائيا بتنزيل إصلاح البرامج المجانية عند الاتصال بالإنترنت، ويمكن لأولئك الذين ليس لديهم إنترنت الحصول على دونجل مجاني من الشركة لتوصيل وتنزيل إصلاح البرنامج المجاني.
https://sputnikarabic.ae/20221204/تسلا-تستدعي-أكثر-من-400-ألف-سيارة-في-الصين-بسبب-مشكلة-تتعلق-بالسلامة-1070839811.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
شركة سامسونج, منوعات
"سامسونغ" تستدعي أكثر من نصف مليون غسالة بعد "بلاغات عن حرائق"
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استدعت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية أكثر من 660 ألف غسالة من إنتاجها داخل أمريكا، محذرة عملائها من أن الآلة قد تحدث دائرة قصر وتسخين زائد، مما يسبب مخاطر نشوب حريق.
وجاء إجراء الشركة بعد أن تلقت 51 بلاغا بشأن "تدخين وذوبان وسخونة زائدة أو حريق في الغسالات" في 14 من طرازات الغسالات من إنتاجها، وفقا لشبكة
"إيه بي سي" الأمريكية.
وأسفرت 10 من هذه التقارير عن أضرار في الممتلكات، بينما أفاد 3 من عملاء "سامسونغ" عن إصابات نتيجة استنشاقهم دخان احتراق الغسالات.
ولفتت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بأمريكا أن العديد من غسالات التحميل العلوي ذات السرعة الفائقة تأثرات بعيوب التصنيع، وهي WA49B وWA50B وWA51A وWA52A وWA54A وWA55A، وتم بيعها في الفترة من يونيو/ حزيران 2021 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022، بتكلفة تتراوح بين 900 و1500 دولار أمريكي.
وقالت "سامسونغ" إن جميع غسالاتها المجهزة بنظام الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" يجب أن تقوم تلقائيا بتنزيل إصلاح البرامج المجانية عند الاتصال بالإنترنت، ويمكن لأولئك الذين ليس لديهم إنترنت الحصول على دونجل مجاني من الشركة لتوصيل وتنزيل إصلاح البرنامج المجاني.