https://sputnikarabic.ae/20221225/شيخ-الأزهر-يهنئ-المسيحيين-في-العالم-بعيد-الميلاد-1071590892.html
شيخ الأزهر يهنئ المسيحيين في العالم بعيد الميلاد
شيخ الأزهر يهنئ المسيحيين في العالم بعيد الميلاد
هنأ شيخ الأزهر أحمد الطيب، مساء اليوم الأحد، بابا الفاتيكان فرنسيس وقادة الكنائس والمسيحيين في مصر والعالم بعيد الميلاد. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T18:23+0000
2022-12-25T18:23+0000
2022-12-25T18:23+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103688/44/1036884432_0:0:3570:2009_1920x0_80_0_0_ff21fa57851cf359950dc38505487286.jpg
وقال الطيب في تغريدة في حسابه على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية: "أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد".وأضاف شيخ الأزهر: "أدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان".ويحتفل الغرب والطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، فيما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي، بينها الأرثوذكسية (القبطية) يوم 7 يناير/كانون الثاني المقبل.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103688/44/1036884432_29:0:3317:2466_1920x0_80_0_0_b07900524d7e917fe8c87e45e1ff4cd5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
شيخ الأزهر يهنئ المسيحيين في العالم بعيد الميلاد
تابعنا عبر
هنأ شيخ الأزهر أحمد الطيب، مساء اليوم الأحد، بابا الفاتيكان فرنسيس وقادة الكنائس والمسيحيين في مصر والعالم بعيد الميلاد.
وقال الطيب في تغريدة في حسابه على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية: "أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد
".
وأضاف شيخ الأزهر: "أدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان".
ويحتفل الغرب والطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، فيما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي، بينها الأرثوذكسية (القبطية) يوم 7 يناير/كانون الثاني المقبل.