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شيخ الأزهر يهنئ المسيحيين في العالم بعيد الميلاد
شيخ الأزهر يهنئ المسيحيين في العالم بعيد الميلاد
هنأ شيخ الأزهر أحمد الطيب، مساء اليوم الأحد، بابا الفاتيكان فرنسيس وقادة الكنائس والمسيحيين في مصر والعالم بعيد الميلاد. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
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وقال الطيب في تغريدة في حسابه على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية: "أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد".وأضاف شيخ الأزهر: "أدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان".ويحتفل الغرب والطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، فيما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي، بينها الأرثوذكسية (القبطية) يوم 7 يناير/كانون الثاني المقبل.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

شيخ الأزهر يهنئ المسيحيين في العالم بعيد الميلاد

18:23 GMT 25.12.2022
© AP Photo / Amr Nabilشيخ الأزهر أحمد الطيب
شيخ الأزهر أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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هنأ شيخ الأزهر أحمد الطيب، مساء اليوم الأحد، بابا الفاتيكان فرنسيس وقادة الكنائس والمسيحيين في مصر والعالم بعيد الميلاد.
وقال الطيب في تغريدة في حسابه على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية: "أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد".
وأضاف شيخ الأزهر: "أدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان".
ويحتفل الغرب والطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، فيما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي، بينها الأرثوذكسية (القبطية) يوم 7 يناير/كانون الثاني المقبل.
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