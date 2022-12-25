https://sputnikarabic.ae/20221225/طفولة-معلـــقة-بعقد-قران-وقاصرات-يدفعن-الثمن--1071583655.html
طفولة معلـــقة بعقد قران... وقاصرات يدفعن الثمن
طفولة معلـــقة بعقد قران... وقاصرات يدفعن الثمن
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: ظاهرة زواج القاصرات في المغرب. "الفيفا" يفتح تحقيقا بعد دخول الشيف نصرت للملعب. مضيفة طيران تتعرض... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T15:05+0000
2022-12-25T15:05+0000
2022-12-25T15:05+0000
راديو
صدى الحياة
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طفولة معلّـــقة بعقد قران.... وقاصرات يدفعن الثمن
طفولة معلّـــقة بعقد قران.... وقاصرات يدفعن الثمن
بين التخلي عن المسؤولية والجهل... زواج القاصرات يدق ناقوس الخطرالزواج سنّة من سنن الحياة، ولنجاحه وصلاحه لا بدّ من وجود عدة أركان، أهمها وجود شخصين مؤهّلين لتأسيس أسرة وتربية أبناء، وما أن يختل ركن من أركان الزواج حتى يصبح هذا الميثاق أعرج. كيف لا والعروس طفلة صغيرة في السنوات الأولى من عمرها تزيّن بطرحة لتقدم إلى رجل يكبرها بثلاثة عقود وأكثر.أليس هذا ظلم للطفولة وللإنسانية؟، كيف يمكن إلقاء مسؤولية بحجم الزواج على عاتق طفلة صغيرة لم تفقه من الحياة سوى الرسم واللعب؟ وإلى متى يستمر انتهاك حقوق الطفل في الدول العربية؟.حول هذا الموضوع، قالت المحاضرة في علم النفس التربوي، الدكتورة جنى بورسلان لبرنامج "صدى الحياة":وأشارت الدكتورة جنى بورسلان إلى أنه "اليوم في مجتمعاتنا الشرقية والعربية في تحفيز على هذا الموضوع، فبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان كانت هناك حملة رقمية واسعة لرفض هذه الظاهرة، ولكن إلى اليوم هناك 37 ألف حالة زواج لفتاة قاصرة بالمغرب، وهذه من أهم الممارسات الضارة التي تعرّض الفتيات للإصابة بأمراض نفسية".التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
طفولة معلـــقة بعقد قران... وقاصرات يدفعن الثمن
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: ظاهرة زواج القاصرات في المغرب. "الفيفا" يفتح تحقيقا بعد دخول الشيف نصرت للملعب. مضيفة طيران تتعرض للإهانة. معارض فنية في مصر القديمة في الأقصر. طرابلس الليبية عاصمة الإعلام العربي. دبي الرابعة عالميا في "التفاعل الثقافي". عاصفة ثلجية تضرب أمريكا من الأسوأ في التاريخ.
بين التخلي عن المسؤولية والجهل... زواج القاصرات يدق ناقوس الخطر
الزواج سنّة من سنن الحياة، ولنجاحه وصلاحه لا بدّ من وجود عدة أركان، أهمها وجود شخصين مؤهّلين لتأسيس أسرة وتربية أبناء، وما أن يختل ركن من أركان الزواج حتى يصبح هذا الميثاق أعرج. كيف لا والعروس طفلة صغيرة في السنوات الأولى من عمرها تزيّن بطرحة لتقدم إلى رجل يكبرها بثلاثة عقود وأكثر.
أليس هذا ظلم للطفولة وللإنسانية؟، كيف يمكن إلقاء مسؤولية بحجم الزواج على عاتق طفلة صغيرة لم تفقه من الحياة سوى الرسم واللعب؟ وإلى متى يستمر انتهاك حقوق الطفل في الدول العربية؟.
حول هذا الموضوع، قالت المحاضرة في علم النفس التربوي، الدكتورة جنى بورسلان لبرنامج "صدى الحياة":
"إن هناك عدة عوامل لزواج القاصرات، فهذه الظاهرة في الدول العربية لا تقتصر فقط على الدول التي عانت الحروب والأزمات الاقتصادية، بل يرجع ذلك أيضا إلى ثقافة المجتمع والمعتقدات والأعراف والنظرة للفتاة، فحتى بأوقات السلم نحن نرى زواج القاصرات والسبب هو أن العقلية تابعة للمجتمع الزراعي الذي يكرّس ثقافة أنه أنجب طفلا ليساعده، فالطفلة في عمر الثماني أو العشر سنوات كيف لها أن تربي أجيال".
وأشارت الدكتورة جنى بورسلان إلى أنه "اليوم في مجتمعاتنا الشرقية والعربية في تحفيز على هذا الموضوع، فبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان كانت هناك حملة رقمية واسعة لرفض هذه الظاهرة، ولكن إلى اليوم هناك 37 ألف حالة زواج لفتاة قاصرة بالمغرب، وهذه من أهم الممارسات الضارة التي تعرّض الفتيات للإصابة بأمراض نفسية".
التفاصيل في الملف الصوتي...