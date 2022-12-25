https://sputnikarabic.ae/20221225/غازبروم-تعلن-إرسال-شحنة-غاز-جديدة-إلى-أوروبا-عبر-أوكرانيا-1071568102.html
"غازبروم" تعلن إرسال شحنة غاز جديدة إلى أوروبا عبر أوكرانيا
"غازبروم" تعلن إرسال شحنة غاز جديدة إلى أوروبا عبر أوكرانيا
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، اليوم الأحد. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T09:11+0000
2022-12-25T09:11+0000
2022-12-25T09:11+0000
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وقال ممثل الشركة سيرغي كوبريانوف، إن الشركة ستبدأ بتوريد شحنة جديدة من الغاز إلى أوروبا، كما هو متفق عليه مع الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا بنحو 42.4 مليون متر مكعب، اعتبارا من اليوم 25 ديسمبر/كانون الأول.وأضاف كوبريانوف للصحفيين أن محطة "سودجا" لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.وأشار إلى أن كييف ترفض استخدام محطة "سوخرانوفكا"، منذ مايو/ أيار الماضي، بداعي أنه تخضع لسيطرة القوات الروسية في لوغانسك.وأكد أن "غازبروم" تفي بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين، وأنه يتم دفع تكاليف خدمات النقل بالكامل.يشار إلى انه منذ نهاية شهر مايو، تم الحفاظ على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا عند مستوى 40-43 مليون متر مكعب في اليوم.يذكر أن شركة "غازبروم" قد أغلقت خط أنابيب نورد ستريم إلى أجل غير مسمى بسبب وجود خلل في المحرك العامل الوحيد المتبقي، بالإضافة إلى تحذير من الوكالة الروسية للرقابة التقنية.
https://sputnikarabic.ae/20221220/غازبروم-توافق-على-برنامج-استثمار-قياسي-بقيمة-233-مليار-دولار-لعام-2023-1071424486.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, شركة غازبروم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, شركة غازبروم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
"غازبروم" تعلن إرسال شحنة غاز جديدة إلى أوروبا عبر أوكرانيا
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، اليوم الأحد.
وقال
ممثل الشركة سيرغي كوبريانوف، إن الشركة ستبدأ بتوريد شحنة جديدة من الغاز إلى أوروبا، كما هو متفق عليه مع الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا بنحو 42.4 مليون متر مكعب، اعتبارا من اليوم 25 ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف كوبريانوف للصحفيين أن محطة "سودجا" لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وأشار إلى أن كييف ترفض استخدام محطة "سوخرانوفكا"، منذ مايو/ أيار الماضي، بداعي أنه تخضع لسيطرة القوات الروسية في لوغانسك.
وأكد أن "غازبروم
" تفي بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين، وأنه يتم دفع تكاليف خدمات النقل بالكامل.
يشار إلى انه منذ نهاية شهر مايو، تم الحفاظ على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا عند مستوى 40-43 مليون متر مكعب في اليوم.
يذكر أن شركة "غازبروم" قد أغلقت خط أنابيب
نورد ستريم إلى أجل غير مسمى بسبب وجود خلل في المحرك العامل الوحيد المتبقي، بالإضافة إلى تحذير من الوكالة الروسية للرقابة التقنية.