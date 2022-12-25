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https://sputnikarabic.ae/20221225/غوارديولا-محبط-من-زيادة-وزن-نجم-مانشستر-سيتي-بعد-عودته-من-مونديال-قطر-1071565525.html
غوارديولا محبط من زيادة وزن نجم مانشستر سيتي بعد عودته من مونديال قطر
غوارديولا محبط من زيادة وزن نجم مانشستر سيتي بعد عودته من مونديال قطر
قال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إن لاعب وسط الفريق ومنتخب إنجلترا كالفين فيليبس عاد من بطولة كأس العالم وهو يعاني من زيادة الوزن، وليس في... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T07:03+0000
2022-12-25T07:03+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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وذكرت صحيفة "الغارديان"، أن فيليبس البالغ من العمر 27 عاماً سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي وليدز يونايتد المقررة الأربعاء المقبل، مما أثار إحباط مدرب الفريق.وأضاف "أنا لا أعرف لماذا، لم يصل لحالة تسمح له بالقيام بالتدريبات واللعب".وتابع "لهذا السبب لا يمكنه اللعب، عندما يكون جاهزاً، سيلعب لأننا نحتاجه، نحن بحاجة إليه كثيراً".ولدى سؤاله عمّا إذا كان يشعر بخيبة أمل لرؤية كالفين فيليبس يعود في مثل هذه الحالة، أجاب غوارديولا بأنه سيتحدث معه بشكل خاص.يذكر أن فيليبس شارك لمدة 40 دقيقة فقط كبديل مع المنتخب الإنجليزي في مونديال قطر 2022.
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

غوارديولا محبط من زيادة وزن نجم مانشستر سيتي بعد عودته من مونديال قطر

07:03 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISكالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا
كالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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قال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إن لاعب وسط الفريق ومنتخب إنجلترا كالفين فيليبس عاد من بطولة كأس العالم وهو يعاني من زيادة الوزن، وليس في حالة جيدة للعب.
وذكرت صحيفة "الغارديان"، أن فيليبس البالغ من العمر 27 عاماً سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي وليدز يونايتد المقررة الأربعاء المقبل، مما أثار إحباط مدرب الفريق.
وقال غوارديولا عن موقف اللاعب من المشاركة مع الفريق: "لم يصب بجروح، لقد عاد وهو يعاني من زيادة الوزن".
وأضاف "أنا لا أعرف لماذا، لم يصل لحالة تسمح له بالقيام بالتدريبات واللعب".
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وتابع "لهذا السبب لا يمكنه اللعب، عندما يكون جاهزاً، سيلعب لأننا نحتاجه، نحن بحاجة إليه كثيراً".
ولدى سؤاله عمّا إذا كان يشعر بخيبة أمل لرؤية كالفين فيليبس يعود في مثل هذه الحالة، أجاب غوارديولا بأنه سيتحدث معه بشكل خاص.
يذكر أن فيليبس شارك لمدة 40 دقيقة فقط كبديل مع المنتخب الإنجليزي في مونديال قطر 2022.
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