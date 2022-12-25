عربي
https://sputnikarabic.ae/20221225/في-اليابان-انقطاع-الكهرباء-عن-19-ألف-أسرة-1071564288.html
في اليابان.. انقطاع الكهرباء عن 19 ألف أسرة
في اليابان.. انقطاع الكهرباء عن 19 ألف أسرة
أعلنت السلطات اليابانية أن ما يقرب من 19 ألف أسرة، تعرضوا لانقطاع الكهرباء في جزيرة هوكايدو الشمالية اليابانية. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T06:29+0000
2022-12-25T06:29+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103641/69/1036416959_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ed4675c2e8d5152db697a9fde02db4fb.jpg
طوكيو- سبوتنيك. وحسب ما ذكرته هيئة تنظيم الكهرباء اليابانية فإن حوالي 19 ألف أسرة في جزيرة هوكايدو شمال اليابان انقطعت عنهم الكهرباء لسبب غير معروف صباح اليوم الأحد.وقالت الشركة إن ما يقرب من 13500 منزل أصبحت بدون كهرباء في مدينة مومبيتسو، ونحو 3000 منزل في مدينة أومو ونحو 2600 منزل آخر في مدينة أوكوبي.وفيما لم يتم تحديد سبب انقطاع التيار الكهربائي بعد، قالت الإذاعة اليابانية إن قوات الدفاع الذاتي تم نشرها للمساعدة في أعمال الإصلاح الجارية.وكان تساقط شديد للثلوج قد ضرب شمال وغرب اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع مما تسبب في انقطاع الكهرباء، وتأخير خدمات السكك الحديدية والاختناقات المرورية.طالع أيضا: إعصار "فاكساي" في اليابان يتسبب بحرمان 920 ألف منزل من الكهرباء
https://sputnikarabic.ae/20220627/اليابان-تحذر-من-أزمة-في-الكهرباء-بسبب-ارتفاع-درجات-الحرارة-1064272997.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103641/69/1036416959_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_e135dc9f6b9bb0c6c8b1b9502786ac74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

في اليابان.. انقطاع الكهرباء عن 19 ألف أسرة

06:29 GMT 25.12.2022
CC BY 2.0 / Alexander Svensson / Tokyo Traffic Iشوارع مدينة طوكيو، اليابان
شوارع مدينة طوكيو، اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
CC BY 2.0 / Alexander Svensson / Tokyo Traffic I
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات اليابانية أن ما يقرب من 19 ألف أسرة، تعرضوا لانقطاع الكهرباء في جزيرة هوكايدو الشمالية اليابانية.
طوكيو- سبوتنيك. وحسب ما ذكرته هيئة تنظيم الكهرباء اليابانية فإن حوالي 19 ألف أسرة في جزيرة هوكايدو شمال اليابان انقطعت عنهم الكهرباء لسبب غير معروف صباح اليوم الأحد.
زلزال قوي يضرب طوكيو ويقطع عنها الكهرباء، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
اليابان تحذر من أزمة في الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة
27 يونيو, 08:02 GMT
وقالت الشركة إن ما يقرب من 13500 منزل أصبحت بدون كهرباء في مدينة مومبيتسو، ونحو 3000 منزل في مدينة أومو ونحو 2600 منزل آخر في مدينة أوكوبي.
وفيما لم يتم تحديد سبب انقطاع التيار الكهربائي بعد، قالت الإذاعة اليابانية إن قوات الدفاع الذاتي تم نشرها للمساعدة في أعمال الإصلاح الجارية.

وأنشأت السلطات المحلية مراكز إيواء مؤقتة للسكان في جميع أنحاء المدن لفترة أعمال الإصلاح، حيث يمكن للناس الحصول على الطعام وشحن هواتفهم المحمولة على الفور، اعتبارًا من بعد ظهر اليوم الأحد.

وكان تساقط شديد للثلوج قد ضرب شمال وغرب اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع مما تسبب في انقطاع الكهرباء، وتأخير خدمات السكك الحديدية والاختناقات المرورية.
طالع أيضا: إعصار "فاكساي" في اليابان يتسبب بحرمان 920 ألف منزل من الكهرباء
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала