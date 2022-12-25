https://sputnikarabic.ae/20221225/في-اليابان-انقطاع-الكهرباء-عن-19-ألف-أسرة-1071564288.html
في اليابان.. انقطاع الكهرباء عن 19 ألف أسرة
في اليابان.. انقطاع الكهرباء عن 19 ألف أسرة
أعلنت السلطات اليابانية أن ما يقرب من 19 ألف أسرة، تعرضوا لانقطاع الكهرباء في جزيرة هوكايدو الشمالية اليابانية. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T06:29+0000
2022-12-25T06:29+0000
2022-12-25T06:29+0000
العالم
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طوكيو- سبوتنيك. وحسب ما ذكرته هيئة تنظيم الكهرباء اليابانية فإن حوالي 19 ألف أسرة في جزيرة هوكايدو شمال اليابان انقطعت عنهم الكهرباء لسبب غير معروف صباح اليوم الأحد.وقالت الشركة إن ما يقرب من 13500 منزل أصبحت بدون كهرباء في مدينة مومبيتسو، ونحو 3000 منزل في مدينة أومو ونحو 2600 منزل آخر في مدينة أوكوبي.وفيما لم يتم تحديد سبب انقطاع التيار الكهربائي بعد، قالت الإذاعة اليابانية إن قوات الدفاع الذاتي تم نشرها للمساعدة في أعمال الإصلاح الجارية.وكان تساقط شديد للثلوج قد ضرب شمال وغرب اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع مما تسبب في انقطاع الكهرباء، وتأخير خدمات السكك الحديدية والاختناقات المرورية.طالع أيضا: إعصار "فاكساي" في اليابان يتسبب بحرمان 920 ألف منزل من الكهرباء
https://sputnikarabic.ae/20220627/اليابان-تحذر-من-أزمة-في-الكهرباء-بسبب-ارتفاع-درجات-الحرارة-1064272997.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
في اليابان.. انقطاع الكهرباء عن 19 ألف أسرة
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أعلنت السلطات اليابانية أن ما يقرب من 19 ألف أسرة، تعرضوا لانقطاع الكهرباء في جزيرة هوكايدو الشمالية اليابانية.
طوكيو- سبوتنيك. وحسب ما ذكرته هيئة تنظيم الكهرباء اليابانية فإن حوالي 19 ألف أسرة في جزيرة هوكايدو شمال اليابان انقطعت عنهم الكهرباء لسبب غير معروف صباح اليوم الأحد.
وقالت الشركة إن ما يقرب من 13500 منزل أصبحت بدون كهرباء
في مدينة مومبيتسو، ونحو 3000 منزل في مدينة أومو ونحو 2600 منزل آخر في مدينة أوكوبي.
وفيما لم يتم تحديد سبب انقطاع التيار الكهربائي بعد، قالت الإذاعة اليابانية إن قوات الدفاع الذاتي تم نشرها للمساعدة في أعمال الإصلاح الجارية.
وأنشأت السلطات المحلية مراكز إيواء مؤقتة للسكان في جميع أنحاء المدن لفترة أعمال الإصلاح، حيث يمكن للناس الحصول على الطعام وشحن هواتفهم المحمولة على الفور، اعتبارًا من بعد ظهر اليوم الأحد.
وكان تساقط شديد للثلوج قد ضرب شمال وغرب اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع مما تسبب في انقطاع الكهرباء، وتأخير خدمات السكك الحديدية والاختناقات المرورية.