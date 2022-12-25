https://sputnikarabic.ae/20221225/قناة-قانون-مقترح-في-الاتفاقيات-الائتلافية-سيحدث-ثورة-في-الجيش-الإسرائيلي-1071585665.html

قناة: قانون مقترح في الاتفاقيات الائتلافية سيحدث "ثورة" في الجيش الإسرائيلي

قناة: قانون مقترح في الاتفاقيات الائتلافية سيحدث "ثورة" في الجيش الإسرائيلي

كشفت قناة عبرية رسمية، اليوم الأحد، عن مقترح في الاتفاقيات الائتلافية بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وحزب "الصهيونية الدينية"، قالت إنه "سيحدث ثورة في... 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T15:43+0000

2022-12-25T15:43+0000

2022-12-25T15:43+0000

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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية إنه جرى الاتفاق على نزع صلاحية رئيس الأركان فيما يتعلق بتعيين الحاخام العسكري الرئيسي، وإحالتها للحاخام السفاردي الأكبر.وأضافت أنه "استنادا إلى الاتفاقات الائتلافية لتشكيل الحكومة المرتقبة، سيتم سن قانون في الكنيست، يعزز مكانة الحاخام العسكري الرئيسي، عبر شرعنة منصبه في نص القانون، بواسطة تحديد آلية تعيينه واستقلاله الشرعي".وسيتم تعيين الحاخام العسكري الرئيسي في رتبة عقيد بدلا من مقدم من قبل لجنة برئاسة الحاخام السفاردي الأكبر (يتسحاق يوسف حاليا)، ومؤلفة من خمسة حاخامات وممثلا عن الحكومة وضابط.وبحسب القناة، سادت خلافات على مدى سنوات، بين الحاخامية العليا، والحاخام العسكري في عدد من الموضوعات، بما فيها اعتناق الديانة اليهودية وخدمة النساء في الجيش (وهو أمر محظور وفقا للحاخامية العليا)، والتدريب في يوم السبت، ودفن جنود الجيش الإسرائيلي من غير اليهود.يشار إلى أنه في إسرائيل حاخامان كبيران، يوسف الذي يمثل اليهود الذين تعود أصولهم إلى يهود شبه الجزيرة الأيبيرية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط (اليهود السفارديم)، ودافيد لاو الذي يمثل اليهود الأشكناز، الذين تعود أصولهم إلى الأراضي الأوروبية، بخلاف الحاخام العسكري الذي يتم تعيينه حتى اللحظة من قبل الجيش، بحسب صحيفة "تايمز أو إسرائيل".ويقود نتنياهو ائتلافا حكوميا يتوقع أن يؤدي اليمين الدستوري أمام الكنيست خلال الأيام القليلة المقبلة. ويضم الائتلاف أحزابا من أقصى اليمين بما في ذلك "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلإيل سموتريش.وكشفت الاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو وهذه الأحزاب، بما في ذلك السعي لتعزيز وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، وتشديد الخناق على الفلسطينيين هناك، وفرض نمط حياة متشدد على الإسرائيليين أنفسهم.

https://sputnikarabic.ae/20221225/لابيد-نتنياهو-يقود-إسرائيل-إلى-دولة-شريعة-مظلمة-1071582666.html

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