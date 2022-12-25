https://sputnikarabic.ae/20221225/كشف-حقيقة-انتقال-سواريز-إلى-ناد-سعودي-1071590581.html
كشف حقيقة انتقال سواريز إلى ناد سعودي
كشف حقيقة انتقال سواريز إلى ناد سعودي
كشف ماركو كيرديمير وكيل أعمال المهاجم الأوروغواني، لويس سواريز، عن حقيقة انتقال اللاعب إلى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T18:17+0000
2022-12-25T18:17+0000
2022-12-25T18:17+0000
مجتمع
رياضة
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وصرح كيرديمير لصحيفة "عاجل"، قائلا: "تلقينا عرضا إلى سواريز عقب نهاية كأس العالم من أحد الأندية السعودية، إلا أن رغبة اللاعب بالرحيل إلى الدوري البرازيلي قد حسمت الأمر".وأوضح وكيل اللاعب أن هناك جلسة أخيرة مع إدارة نادي جريميو البرازيلي سيوقع سواريز بعدها عقد الانضمام إلى النادي البرازيلي ليُكمل اللاعب مسيرته الكروية في البرازيل.وأضاف كيرديمير إن سواريز كان قد تلقى الكثير من العروض من الإمارات وقطر والسعودية خلال الأشهر الماضية، ولكن اللاعب يفضل اللعب في البرازيل.وتأتي تصريحات وكيل النجم سواريز في أعقاب انتشار أنباء تتحدث عن اقتراب اللاعب صاحب الـ 35 عامًا من الانتقال إلى الخليج الذي يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.يذكر أن سواريز كان قد شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 والتي أقيمت في قطر، حيث ودعت أوروغواي المونديال مبكرا دون اجتياز دور المجموعات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
كشف حقيقة انتقال سواريز إلى ناد سعودي
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كشف ماركو كيرديمير وكيل أعمال المهاجم الأوروغواني، لويس سواريز، عن حقيقة انتقال اللاعب إلى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وصرح كيرديمير لصحيفة
"عاجل"، قائلا: "تلقينا عرضا إلى سواريز عقب نهاية كأس العالم من أحد الأندية السعودية، إلا أن رغبة اللاعب بالرحيل إلى الدوري البرازيلي قد حسمت الأمر".
وأوضح وكيل اللاعب أن هناك جلسة أخيرة مع إدارة نادي جريميو البرازيلي سيوقع سواريز بعدها عقد الانضمام إلى النادي البرازيلي ليُكمل اللاعب مسيرته الكروية في البرازيل.
وأضاف كيرديمير إن سواريز كان قد تلقى الكثير من العروض من الإمارات وقطر والسعودية خلال الأشهر الماضية، ولكن اللاعب يفضل اللعب في البرازيل.
وتأتي تصريحات وكيل النجم سواريز في أعقاب انتشار أنباء تتحدث عن اقتراب اللاعب صاحب الـ 35 عامًا من الانتقال إلى الخليج الذي يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.
يذكر أن سواريز كان قد شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 والتي أقيمت في قطر، حيث ودعت أوروغواي المونديال مبكرا دون اجتياز دور المجموعات.