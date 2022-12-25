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https://sputnikarabic.ae/20221225/كوريا-الشمالية-تحدد-سياساتها-ومهامها-الرئيسية-لعام-2023-خلال-الأسبوع-الحالي-1071565813.html
كوريا الشمالية تحدد سياساتها ومهامها الرئيسية لعام 2023 خلال الأسبوع الحالي
كوريا الشمالية تحدد سياساتها ومهامها الرئيسية لعام 2023 خلال الأسبوع الحالي
تخطط كوريا الشمالية لعقد اجتماع رئيسي للحزب الحاكم، هذا الأسبوع، برئاسة زعيمها، كين جونغ أون، ‏لمراجعة سياسات العام الحالي، ومناقشة مهامها الرئيسية في عام... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T07:15+0000
2022-12-25T07:15+0000
كوريا الشمالية
العالم
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وذكرت وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ، أن الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال، سيعقد في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لاتخاذ قرار بشأن "خطط العمل لعام 2023 وسلسلة من القضايا المهمة الناشئة في تطور الحزب والثورة"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وترجح "يونهاب" أن كوريا الشمالية قد تكشف عن توجهاتها الرئيسية في السياسة الخارجية، وتقدم مؤشرا لخططها لتجربة نووية أخرى، بالإضافة إلى عمليات إطلاق إضافية للصواريخ بعيدة المدى.وقالت سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية، إنها تراقب ما ورد في التقارير عن استعدادات كوريا الشمالية لاستعراض عسكري ضخم.كما أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد يستخدم اجتماع الحزب هذا الأسبوع، لإلقاء خطاب رئيسي بدلا من خطابه في يوم رأس السنة الجديدة، والذي يلقيه في 1 يناير/ كانون الثاني.وكان كيم جونغ أون توقف عن إلقاء خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة منذ عام 2019، عندما ألقى كلمة في جلسة عامة للحزب.ومن المقرر أن تحتفل بيونغ يانغ بأعياد سياسية رئيسية في العام المقبل 2023، بما في ذلك الذكرى الـ75 لتأسيس جيشها الشعبي الكوري في 8 فبراير/ شباط.وعادة ما تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى السنوية الخامسة والعاشرة لمثل هذه الأحداث الكبرى، من خلال المسيرات الجماهيرية أو العروض العسكرية.
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كوريا الشمالية, العالم
كوريا الشمالية, العالم

كوريا الشمالية تحدد سياساتها ومهامها الرئيسية لعام 2023 خلال الأسبوع الحالي

07:15 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
© AFP 2022 / STR
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تخطط كوريا الشمالية لعقد اجتماع رئيسي للحزب الحاكم، هذا الأسبوع، برئاسة زعيمها، كين جونغ أون، ‏لمراجعة سياسات العام الحالي، ومناقشة مهامها الرئيسية في عام 2023.‏
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ، أن الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال، سيعقد في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لاتخاذ قرار بشأن "خطط العمل لعام 2023 وسلسلة من القضايا المهمة الناشئة في تطور الحزب والثورة"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وترجح "يونهاب" أن كوريا الشمالية قد تكشف عن توجهاتها الرئيسية في السياسة الخارجية، وتقدم مؤشرا لخططها لتجربة نووية أخرى، بالإضافة إلى عمليات إطلاق إضافية للصواريخ بعيدة المدى.
وقالت سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية، إنها تراقب ما ورد في التقارير عن استعدادات كوريا الشمالية لاستعراض عسكري ضخم.
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كما أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد يستخدم اجتماع الحزب هذا الأسبوع، لإلقاء خطاب رئيسي بدلا من خطابه في يوم رأس السنة الجديدة، والذي يلقيه في 1 يناير/ كانون الثاني.
وكان كيم جونغ أون توقف عن إلقاء خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة منذ عام 2019، عندما ألقى كلمة في جلسة عامة للحزب.
ومن المقرر أن تحتفل بيونغ يانغ بأعياد سياسية رئيسية في العام المقبل 2023، بما في ذلك الذكرى الـ75 لتأسيس جيشها الشعبي الكوري في 8 فبراير/ شباط.
وعادة ما تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى السنوية الخامسة والعاشرة لمثل هذه الأحداث الكبرى، من خلال المسيرات الجماهيرية أو العروض العسكرية.
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