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https://sputnikarabic.ae/20221225/لجنة-الصحة-الصينية-تتوقف-عن-نشر-بيانات-حول-فيروس-كورونا-في-البلاد-1071564175.html
لجنة الصحة الصينية تتوقف عن نشر بيانات حول فيروس كورونا في البلاد
لجنة الصحة الصينية تتوقف عن نشر بيانات حول فيروس كورونا في البلاد
أعلنت لجنة الصحة الصينية، صباح اليوم الأحد، عن توقيف نشر التقارير اليومية المرتبطة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في البلاد. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T06:17+0000
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العالم
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ونشر الموقع الرسمي للجنة إشعاراً وجاء فيه: "ابتداءً من اليوم، لن يتم نشر المعلومات اليومية عن الوضع الوبائي"، مشيرا إلى أن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سينشر معلومات حول حالة الوباء.وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الزيادة في عدد الحالات الشديدة من فيروس كورونا المستجد في الصين تثير قلقًا كبيرًا، حيث تحث منظمة الصحة العالمية الصين على تركيز جهودها على تطعيم الفئات المعرضة للخطر.كما أشار رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أنه من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر للوضع في الصين، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من المعلومات التفصيلية حول شدة المرض والاستشفاء ومتطلبات دعم وحدات العناية المركزة.
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العالم
العالم

لجنة الصحة الصينية تتوقف عن نشر بيانات حول فيروس كورونا في البلاد

06:17 GMT 25.12.2022
© AP Photo / Ng Han Guanإغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 18 مارس 2022
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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أعلنت لجنة الصحة الصينية، صباح اليوم الأحد، عن توقيف نشر التقارير اليومية المرتبطة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في البلاد.
ونشر الموقع الرسمي للجنة إشعاراً وجاء فيه: "ابتداءً من اليوم، لن يتم نشر المعلومات اليومية عن الوضع الوبائي"، مشيرا إلى أن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سينشر معلومات حول حالة الوباء.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الزيادة في عدد الحالات الشديدة من فيروس كورونا المستجد في الصين تثير قلقًا كبيرًا، حيث تحث منظمة الصحة العالمية الصين على تركيز جهودها على تطعيم الفئات المعرضة للخطر.
كما أشار رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أنه من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر للوضع في الصين، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من المعلومات التفصيلية حول شدة المرض والاستشفاء ومتطلبات دعم وحدات العناية المركزة.
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