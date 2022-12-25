https://sputnikarabic.ae/20221225/مجهول-يقتل-امرأة-ويصيب-أشخاص-عدة-بطلقات-نارية-في-بريطانيا-1071575424.html
مجهول يقتل امرأة ويصيب أشخاص عدة بطلقات نارية في بريطانيا
مجهول يقتل امرأة ويصيب أشخاص عدة بطلقات نارية في بريطانيا
قالت الشرطة المحلية اليوم الأحد، إن شخصا مجهولا فتح النار في حانة في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية ليلة عيد الميلاد، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أشخاص آخرين. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T11:13+0000
2022-12-25T11:13+0000
2022-12-25T11:13+0000
بريطانيا
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت شرطة ميرسيسايد في بيان: "يمكننا أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقا في جريمة قتل، عقب وفاة امرأة في قرية والاسي".وقع الحادث في منطقة قرية والاسي، في قرب الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش مساء السبت. وجاء في بيان الشرطة أن شابة نُقلت إلى المستشفى متأثرة بجروح ناجمة عن طلق ناري، وأعلن للأسف أنها عن وفاتها.وأضافت الشرطة أن العديد من الأشخاص أيضا، أصيبوا بجروح ونقل ثلاثة رجال إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية. لم تكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحادث.
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بريطانيا, العالم
مجهول يقتل امرأة ويصيب أشخاص عدة بطلقات نارية في بريطانيا
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قالت الشرطة المحلية اليوم الأحد، إن شخصا مجهولا فتح النار في حانة في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية ليلة عيد الميلاد، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أشخاص آخرين.
موسكو- سبوتنيك
. وذكرت شرطة ميرسيسايد في بيان: "يمكننا أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقا في جريمة قتل، عقب وفاة امرأة في قرية والاسي".
وقع الحادث في منطقة قرية والاسي، في قرب الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش مساء السبت. وجاء في بيان الشرطة أن شابة نُقلت إلى المستشفى متأثرة بجروح ناجمة عن طلق ناري، وأعلن للأسف أنها عن وفاتها.
وأضافت الشرطة أن العديد من الأشخاص أيضا، أصيبوا بجروح ونقل ثلاثة رجال إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية. لم تكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحادث.