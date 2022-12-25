عربي
https://sputnikarabic.ae/20221225/مجهول-يقتل-امرأة-ويصيب-أشخاص-عدة-بطلقات-نارية-في-بريطانيا-1071575424.html
مجهول يقتل امرأة ويصيب أشخاص عدة بطلقات نارية في بريطانيا
مجهول يقتل امرأة ويصيب أشخاص عدة بطلقات نارية في بريطانيا
قالت الشرطة المحلية اليوم الأحد، إن شخصا مجهولا فتح النار في حانة في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية ليلة عيد الميلاد، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أشخاص آخرين. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T11:13+0000
2022-12-25T11:13+0000
بريطانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102449/71/1024497138_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b44994e5bfb2192b72e9062c2f9e052e.jpg
موسكو- سبوتنيك. وذكرت شرطة ميرسيسايد في بيان: "يمكننا أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقا في جريمة قتل، عقب وفاة امرأة في قرية والاسي".وقع الحادث في منطقة قرية والاسي، في قرب الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش مساء السبت. وجاء في بيان الشرطة أن شابة نُقلت إلى المستشفى متأثرة بجروح ناجمة عن طلق ناري، وأعلن للأسف أنها عن وفاتها.وأضافت الشرطة أن العديد من الأشخاص أيضا، أصيبوا بجروح ونقل ثلاثة رجال إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية. لم تكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحادث.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102449/71/1024497138_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bed48865c72a8abbb168587ead5cf01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, العالم
بريطانيا, العالم

مجهول يقتل امرأة ويصيب أشخاص عدة بطلقات نارية في بريطانيا

11:13 GMT 25.12.2022
© Sputnik . Alex MacNaughton / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . Alex MacNaughton
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت الشرطة المحلية اليوم الأحد، إن شخصا مجهولا فتح النار في حانة في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية ليلة عيد الميلاد، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أشخاص آخرين.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت شرطة ميرسيسايد في بيان: "يمكننا أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقا في جريمة قتل، عقب وفاة امرأة في قرية والاسي".
وقع الحادث في منطقة قرية والاسي، في قرب الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش مساء السبت. وجاء في بيان الشرطة أن شابة نُقلت إلى المستشفى متأثرة بجروح ناجمة عن طلق ناري، وأعلن للأسف أنها عن وفاتها.
وأضافت الشرطة أن العديد من الأشخاص أيضا، أصيبوا بجروح ونقل ثلاثة رجال إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية. لم تكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:35 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала