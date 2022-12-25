https://sputnikarabic.ae/20221225/محافظة-عراقية-تسجل-أعلى-كمية-أمطار-بها-منذ-100-عام-فيديو-1071575702.html
محافظة عراقية تسجل أعلى كمية أمطار بها منذ 100 عام.. فيديو
محافظة عراقية تسجل أعلى كمية أمطار بها منذ 100 عام.. فيديو
سجلت إحدى المحافظات العراقية أعلى كمية أمطار تم تسجيلها في تلك المحافظة منذ 100 عام. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T11:16+0000
2022-12-25T11:16+0000
2022-12-25T11:16+0000
أخبار العراق اليوم
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فوفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية، رصد "مركز تنمية حوض أعالي الفرات" في جامعة الأنبار، اليوم الأحد، تسجيل محافظة "الأنبار"، لأعلى كمية أمطار سقطت عليها منذ 100 عام.وقال مدير المركز عمار حاتم كامل: "كمية الأمطار التي سجلت خلال اليومين الماضيين هي الأعلى منذ 100 عام"، لافتا إلى أن استمرار سقوط الأمطار على المحافظة ظل متواصلا لمدة "13 ساعة متواصلة".لكنه استدرك مؤكدا أن ما تم تسجيله من أمطار على مدار اليومين الماضيين بلغ "(81.8) ملم، بواقع (54.4 ملم) ليوم الجمعة و(27.4 ملم) ليوم أمس السبت"وأشار إلى أن تلك الكميات تم تسجيلها من خلال "المحطة الهيدرولوجية في المركز داخل الحرم الجامعي لجامعة الأنبار".طالع أيضا: الدفاع العراقية لـ"سبوتنيك": استئناف معارك الأنبار بعد توقف بسبب الأمطار
https://sputnikarabic.ae/20201121/المدن-تغرق-أمطار-غزيرة-تثير-القلق-في-العراق-فيديو-وصور-1047265256.html
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أخبار العراق اليوم, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, العالم العربي
محافظة عراقية تسجل أعلى كمية أمطار بها منذ 100 عام.. فيديو
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سجلت إحدى المحافظات العراقية أعلى كمية أمطار تم تسجيلها في تلك المحافظة منذ 100 عام.
فوفقا لما نشرته
وكالة الأنباء العراقية، رصد "مركز تنمية حوض أعالي الفرات" في جامعة الأنبار، اليوم الأحد، تسجيل محافظة "الأنبار"، لأعلى كمية أمطار سقطت عليها منذ 100 عام.
21 نوفمبر 2020, 16:54 GMT
وقال مدير المركز عمار حاتم كامل: "كمية الأمطار التي سجلت
خلال اليومين الماضيين هي الأعلى منذ 100 عام"، لافتا إلى أن استمرار سقوط الأمطار على المحافظة ظل متواصلا لمدة "13 ساعة متواصلة".
وأوضح أن المسجل في قواعد البيانات بمحطة الرمادي، يؤكد أن "أعلى كمية أمطار مسجلة في المحافظة كانت عام 1923 بواقع (53.1 ملم)".
لكنه استدرك مؤكدا أن ما تم تسجيله من أمطار
على مدار اليومين الماضيين بلغ "(81.8) ملم، بواقع (54.4 ملم) ليوم الجمعة و(27.4 ملم) ليوم أمس السبت"
وأشار إلى أن تلك الكميات تم تسجيلها من خلال "المحطة الهيدرولوجية في المركز داخل الحرم الجامعي لجامعة الأنبار".