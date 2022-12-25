https://sputnikarabic.ae/20221225/محاولات-غربية-لزعزعة-استقرار-روسيا-في-2024-وأوكرانيا-تخطط-لاستفزازات-على-الحدود-مع-بيلاروسيا--1071585174.html

محاولات غربية لزعزعة استقرار روسيا في 2024... وأوكرانيا تخطط لاستفزازات على الحدود مع بيلاروسيا

محاولات غربية لزعزعة استقرار روسيا في 2024... وأوكرانيا تخطط لاستفزازات على الحدود مع بيلاروسيا

تسعى مجموعات معارضة تابعة للغرب لاستخدام انتخابات 2024 لزعزعة استقرار النظام السياسي في روسيا، هذا ما كشفت عنه لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الفيدرالية... 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T15:40+0000

2022-12-25T15:40+0000

2022-12-25T15:40+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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محاولات غربية لزعزعة استقرار روسيا في 2024... وأوكرانيا تستعد للقيام بأعمال استفزازية على الحدود مع بيلاروسيا محاولات غربية لزعزعة استقرار روسيا في 2024... وأوكرانيا تستعد للقيام بأعمال استفزازية على الحدود مع بيلاروسيا

وجاء في تقرير اللجنة أن الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة، تشير إلى أن واشنطن وحلفاءها يستعدون لتحقيق أقصى استفادة من عام 2024 باعتباره عام الانتخابات الرئاسية في روسيا.وذكر أن الغرب بعدما فشل في فرض عقوبات على روسيا اعتقادًا أن هذا يمكن أن يؤدي إلى ضرب الاقتصاد وتجييش الشارع الروسي، لم يجد نتيجة أو فائدة، وبالتالي هم يعملون على القيام بأعمال تشبه الأعمال الإرهابية التي قامت بها المنظمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط ، الهدف منها زعزعة ثقة الشعب الروسي في القيادة، خاصةً بعد النجاح الذي حققته القيادة الروسية في الفترة الأخيرة.أوكرانيا تستعد للقيام بأعمال استفزازية على الحدود مع بيلاروسيا واستخدامها ذريعة لدخول القوات البولنديةتستعد أوكرانيا للقيام باستفزازات عسكرية في مقاطعة فولين على الحدود مع بيلاروسيا، وذلك لاستخدامها كذريعة لدخول القوات البولندية إلى أراضي غربي أوكرانيا.وقال البرلماني الأوكراني السابق، إيليا كيفا، إن القوات الأوكرانية تتطلع لاختراق الحدود في مجموعات صغيرة من مقاتلي كتيبة آزوف المتطرفة، نحو أراضي بيلاروسيا، بهدف حاجة النظام الأوكراني إلى دخول القوات البولندية.ولفت الأفندي إلى أن هذه العمليات تأتي بتوجيه من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن واشنطن تهدف لجعل كل الدول على الحدود مع روسيا دولا معادية لروسيا، وأن بيلاروسيا ضمن هذه الخطة، وهو الأمر الذي جعل موسكو ومينسك تهيئان جيشا موحدا على الحدود للتصدي لأي عمليات تخريبية."حزب الله" اللبناني يتهم دعاة الاستحقاق الرئاسي بالتسبب في الانسداد السياسي والتدهور المعيشياتهم "حزب الله" اللبناني الجهات الداعية إلى انتخاب رئيس للبلاد بأنها السبب الرئيسي في عرقلة هذا الاستحقاق، إضافةً إلى الانسداد السياسي والتدهور في الأوضاع المعيشية.وشدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، علي دعموش، على أن المدخل الطبيعي للاستقرار الداخلي، ومعالجة المشاكل والأوضاع المعيشية، هو الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وقادرة على اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول المطلوبة للأزمات بعيدا من الشروط والإملاءات الأمريكية.وقال الخبير في الشؤون الدولية، أحمد الزين، إن الأوضاع السياسية في لبنان ليست مربوطة بحزب واحد أو بالداخل اللبناني فقط، مشيرًا إلى أن الاستحقاق الرئاسي منذ عشرات السنين تدخل فيه أيادٍ إقليمية ودولية، لذلك لا يمكن القول إن "حزب الله" هو الذي يؤخر أو يعطل الانتخابات.وحمّل مسؤولية الوضع الحالي لجميع الأطراف والأحزاب، "فلم تكن هناك أي مبادرة لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي، خاصة وأن جميع الأحزاب تنظر للمصالح الشخصية بدون النظر للصعوبات التي يواجهها الشعب اللبناني".تظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو التي تضم شخصيات متطرفةخرجت مظاهرات إسرائيلية في مدينة حيفا ضد رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، وحكومته التي لم تر النور حتى الآن، والتي تضم شخصيات وأحزابا يمينية متطرفة.وأفاد موقع "واللا" العبري، أن المظاهرة نظمها نشطاء ومحتجون بالإضافة إلى منظمات احتجاجية ونشطاء من حركة "جودة الحكم"، في وقت قاد هذه المظاهرة وزير الدفاع ورئيس الأركان السابق موشيه بوغي يعالون، وآخرون من العسكريين السابقين.جاءت التظاهرات امتدادا للمظاهرة الكبيرة التي جرت، السبت الماضي، في ساحة بيما في تل أبيب، وقافلة الاحتجاج من مالترون إلى الكنيست قبل عدة أيام، كجزء من مقاومة مدنية واسعة.وأوضح أن المجموع العام من المجتمع الإسرائيلي لم يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفا أن الحكومة الحالية تشكلت من المتطرفين الذين باع لهم نتنياهو الموقف السياسي، وخصوصا عندما وافق على ضم الضفة الغربية وإعدام الأسرى وهي مخالفة لحقوق الانسان والقانون الدولي.وزارة النفط العراقية تتعهد بالقيام بمشاريع لإنتاج الغاز حتى الوصول إلى تلبية الطلب المحليأكدت وزارة النفط العراقية أن هناك مشاريع حالية ومستقبلية لإنتاج الغاز تعمل عليها، بالإضافة إلى وقف حرق الغاز وصولًا إلى تلبية الحاجة المحلية.وقال مدير عام الدائرة الفنية لوزارة النفط، علي وارد حمود، إن أعمال استثمار الغاز المصاحب قيد التشييد حاليا، تتضمن مشاريع حقول ميسان والحلفاية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 قدم مكعب قياسي، إضافة إلى حقول الناصرية بطاقة 200 قدم مكعب قياسي.وقالت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، إن تخبط السياسة الاقتصادية وتحديدا النفطية في العراق تسبب في عدم القدرة على سد الحاجة المحلية من إنتاج الغاز.وأضافت أن أغلب محطات توليد الطاقة الكهربائية محطات غازية، وبالتالي فإنه يجب على الدولة أن تبحث موضوع توفير الغاز كنقطة أساسية لسد الحاجة المحلية.وأوضحت الخبيرة أنه لا توجد حاليا بدائل عراقية سريعة لتوفير الكهرباء وأن هذه الأزمة هي نتاج تراكمات للأخطاء لمدة 20 عاما.المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي...

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