https://sputnikarabic.ae/20221225/مدفيديف-روسيا-تبذل-ما-بوسعها-لمنع-نشوب-حرب-عالمية-ثالثة-أو-وقوع-كارثة-نووية-1071593830.html
مدفيديف: روسيا تبذل ما بوسعها لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة أو وقوع كارثة نووية
مدفيديف: روسيا تبذل ما بوسعها لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة أو وقوع كارثة نووية
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها، لمنع حدوث كارثة نووية، فضلا عن العمل لضمان عدم وجود نظام النازيين الجدد في كييف. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T20:58+0000
2022-12-25T20:58+0000
2022-12-25T20:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وقال مدفيديف، في مقال له بصحيفة "روسيسكايا جازيتا"، اليوم الأحد إنه "إذا لم نحصل عليها [ضمانات بأقصى قدر من الأمن تناسب الاتحاد الروسي]، فسيستمر التوتر إلى أجل غير مسمى. وستبذل روسيا قصارى جهدها لمنع حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية".وأضاف أن "النازية الجديدة الأوكرانية مدعومة حتى من الدول التي أعلنت دائمًا رفضها لأيديولوجية [الزعيم النازي الألماني الراحل أدولف] هتلر، ولكن سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وستبذل روسيا قصارى جهدها لضمان عدم وجود نظام النازيين الجدد في كييف".وتابع أن "الشيء الوحيد الذي يوقف أعداءنا اليوم هو إدراك أن روسيا ستسترشد بأساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي. وإذا ظهر تهديد حقيقي، فإنها ستعمل على حلها".
https://sputnikarabic.ae/20221208/رغم-ضجيج-العقوبات-كيف-تهيمن-روسيا-على-صناعة-الطاقة-النووية-في-دول-الغرب؟-1070999100.html
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مدفيديف: روسيا تبذل ما بوسعها لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة أو وقوع كارثة نووية
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها، لمنع حدوث كارثة نووية، فضلا عن العمل لضمان عدم وجود نظام النازيين الجدد في كييف.
موسكو- سبوتنيك. وقال مدفيديف، في مقال له بصحيفة "روسيسكايا جازيتا"، اليوم الأحد إنه "إذا لم نحصل عليها [ضمانات بأقصى قدر من الأمن تناسب الاتحاد الروسي]، فسيستمر التوتر إلى أجل غير مسمى. وستبذل روسيا
قصارى جهدها لمنع حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية".
وأضاف أن "النازية الجديدة الأوكرانية مدعومة حتى من الدول التي أعلنت دائمًا رفضها لأيديولوجية [الزعيم النازي الألماني الراحل أدولف] هتلر، ولكن سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وستبذل روسيا قصارى جهدها لضمان عدم وجود نظام النازيين الجدد في كييف".
وتابع أن "الشيء الوحيد الذي يوقف أعداءنا اليوم هو إدراك أن روسيا ستسترشد بأساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي
. وإذا ظهر تهديد حقيقي، فإنها ستعمل على حلها".