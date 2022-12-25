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https://sputnikarabic.ae/20221225/مستشار-أردوغان-يحمل-حزب-العمال-الكردستاني-مسؤولية-اضطرابات-باريس-1071574777.html
مستشار أردوغان يحمل حزب العمال الكردستاني مسؤولية اضطرابات باريس
مستشار أردوغان يحمل حزب العمال الكردستاني مسؤولية اضطرابات باريس
حمل مساعد بارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، مسؤولية الاضطرابات التي تشهدها شوارع باريس في أعقاب مقتل 3 أكراد. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T10:51+0000
2022-12-25T10:51+0000
الشرطة الفرنسية
أخبار باريس
حزب العمال الكردستاني
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وكتب إبراهيم قالن مستشار السياسة الخارجية لأردوغان في تغريدة على توتير: "هذه هي منظمة حزب العمال الكردستاني في فرنسا".وأضاف في تغريدته المرفق بها صورا لسيارات مقلوبة ومحترقة: "نفس المنظمة الإرهابية التي تدعمونها في سوريا".وواصل قائلا: "حزب العمال الكردستاني نفسها قتلت الآلاف من الأتراك والأكراد وقوات الأمن طوال الأربعين عاما الماضية. الآن تحرق شوارع باريس. هل ستظل صامتا؟".ويوم الجمعة، لقي 3 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار على مركز ثقافي كردي في الدائرة العاشرة في باريس بحسب النيابة العامة التي أكدت إصابة 3 أشخاص بجروح.وكان عدد كبير من الجالية الكردية في فرنسا قد تجمعوا في وسط باريس، السبت، في احتجاج للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل 3 أكراد في العاصمة الفرنسية في حادث إطلاق نار.وشهد التجمع اشتباكات وأعمال عنف بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة الفرنسية التي ردت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.
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الشرطة الفرنسية, أخبار باريس, حزب العمال الكردستاني
الشرطة الفرنسية, أخبار باريس, حزب العمال الكردستاني

مستشار أردوغان يحمل حزب العمال الكردستاني مسؤولية اضطرابات باريس

10:51 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTالشرطة الفرنسية تطوق مكان الحادث بعد مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بأحد شوارع باريس الاثنين 18 يوليو 2022
الشرطة الفرنسية تطوق مكان الحادث بعد مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بأحد شوارع باريس الاثنين 18 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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حمل مساعد بارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، مسؤولية الاضطرابات التي تشهدها شوارع باريس في أعقاب مقتل 3 أكراد.
وكتب إبراهيم قالن مستشار السياسة الخارجية لأردوغان في تغريدة على توتير: "هذه هي منظمة حزب العمال الكردستاني في فرنسا".
وأضاف في تغريدته المرفق بها صورا لسيارات مقلوبة ومحترقة: "نفس المنظمة الإرهابية التي تدعمونها في سوريا".
وواصل قائلا: "حزب العمال الكردستاني نفسها قتلت الآلاف من الأتراك والأكراد وقوات الأمن طوال الأربعين عاما الماضية. الآن تحرق شوارع باريس. هل ستظل صامتا؟".
ويوم الجمعة، لقي 3 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار على مركز ثقافي كردي في الدائرة العاشرة في باريس بحسب النيابة العامة التي أكدت إصابة 3 أشخاص بجروح.
وكان عدد كبير من الجالية الكردية في فرنسا قد تجمعوا في وسط باريس، السبت، في احتجاج للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل 3 أكراد في العاصمة الفرنسية في حادث إطلاق نار.
وشهد التجمع اشتباكات وأعمال عنف بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة الفرنسية التي ردت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.
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