https://sputnikarabic.ae/20221225/مستوطنون-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-فيديو-وصور-1071575829.html
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. فيديو وصور
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. فيديو وصور
اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T11:23+0000
2022-12-25T11:23+0000
2022-12-25T11:23+0000
العالم العربي
المسجد الأقصى
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إسرائيل
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ونقلت وكالة شهاب، صباح اليوم الأحد، عن مصادر مقدسية، أن المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.وأشارت إلى أن الطقوس التلمودية للمتسوطنين المتطرفين في باحات المسجد الأقصى تتزامن مع ثامن أيام ما يسمى "عيد الحانوكاه" اليهودي.ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين المتطرفين، على فترات صباحية ومسائية، وذلك ضمن محاولات السلطات الإسرائيلية فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. فيديو وصور
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اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
ونقلت وكالة شهاب، صباح اليوم الأحد، عن مصادر مقدسية، أن المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأشارت إلى أن الطقوس التلمودية للمتسوطنين المتطرفين في باحات المسجد الأقصى
تتزامن مع ثامن أيام ما يسمى "عيد الحانوكاه" اليهودي.
ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين المتطرفين، على فترات صباحية ومسائية، وذلك ضمن محاولات السلطات الإسرائيلية
فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.