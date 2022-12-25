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https://sputnikarabic.ae/20221225/مصرع-شخصين-جراء-سقوط-حافلة-في-نهر-بإسبانيا-1071568258.html
مصرع شخصين جراء سقوط حافلة في نهر بإسبانيا
مصرع شخصين جراء سقوط حافلة في نهر بإسبانيا
لقي شخصان على الأقل مصرعهما، الليلة الماضية، في حادث سقوط حافلة في النهر بينما كانت تحاول عبور جسر في منطقة غاليسيا بشمال غرب إسبانيا، حسبما ذكرت هيئة خدمات... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T09:17+0000
2022-12-25T09:17+0000
حكومة إسبانيا
حادثة مرور
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ووقع الحادث ليل الجمعة بالقرب من فيجو والحدود مع البرتغال، بحسب وكالة "فرانس برس".ذكرت صحيفة "لا فوز دي غاليسيا" الإقليمية أن الحافلة كانت تقل أشخاصا في زيارة إلى أحبائهم المسجونين في مونتيروسو بوسط غاليسيا.وذكرت خدمات الطوارئ أنه تم انتشال جثتين بينما تم إنقاذ شخصين آخرين ونقلهم للمستشفى بينهم سائق الحافلة.وقالت في تغريدة على تويتر مرفقة بصورة للحافلة في المياه الهائجة: "ربما يكون هناك المزيد من الأشخاص داخل الحافلة".وأفادت وسائل إعلام محلية أن هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين لكن لم يتم تأكيد ذلك من المسؤولين.
https://sputnikarabic.ae/20211108/الشرطة-الإسبانية-تعتقل-29-شخصا-بتهمة-حمل-وثائق-طلب-لجوء-مزورة-فيديو-1050651890.html
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حكومة إسبانيا, حادثة مرور
حكومة إسبانيا, حادثة مرور

مصرع شخصين جراء سقوط حافلة في نهر بإسبانيا

09:17 GMT 25.12.2022
© AP Photo / Francisco Secoالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما، الليلة الماضية، في حادث سقوط حافلة في النهر بينما كانت تحاول عبور جسر في منطقة غاليسيا بشمال غرب إسبانيا، حسبما ذكرت هيئة خدمات الطوارئ يوم السبت.
ووقع الحادث ليل الجمعة بالقرب من فيجو والحدود مع البرتغال، بحسب وكالة "فرانس برس".
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ذكرت صحيفة "لا فوز دي غاليسيا" الإقليمية أن الحافلة كانت تقل أشخاصا في زيارة إلى أحبائهم المسجونين في مونتيروسو بوسط غاليسيا.
وذكرت خدمات الطوارئ أنه تم انتشال جثتين بينما تم إنقاذ شخصين آخرين ونقلهم للمستشفى بينهم سائق الحافلة.
وقالت في تغريدة على تويتر مرفقة بصورة للحافلة في المياه الهائجة: "ربما يكون هناك المزيد من الأشخاص داخل الحافلة".
وأفادت وسائل إعلام محلية أن هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين لكن لم يتم تأكيد ذلك من المسؤولين.
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