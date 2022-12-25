https://sputnikarabic.ae/20221225/مصرع-شخصين-وإصابة-5-آخرين-إثر-انفجار-منجم-في-محافظة-سمنان-شمالي-إيران-1071589270.html
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين إثر انفجار منجم في محافظة سمنان شمالي إيران
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين إثر انفجار منجم في محافظة سمنان شمالي إيران
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون، إثر انفجار، اليوم الأحد، في منجم في محافظة سمنان شمالي إيران. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T17:25+0000
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طهران- سبوتنيك. وقال رئيس إدارة الطوارئ الطبية في جامعة سمنان للعلوم الطبية الإيرانية، محمد علي مطهري، لوكالة "إرنا" الرسمية، إن "انفجارا في منجم دامغان للفلور خلف قتيلين و5 جرحى".وأضاف أنه "عند الساعة 13:40 [بالتوقيت المحلي] تم الإبلاغ عن انفجار في منجم دامغان، في قرية توي دامغان، وقامت فرق الطوارئ بالتوجه للمكان على الفور. ولم يعرف سبب الانفجار حتى الآن".ولقي شخصان مصرعهما في يونيو/حزيران 2019، إثر حدوث انهيار داخل منجم للفحم في وسط إيران. وفي مايو/أيار 2017، لقي 42 شخصًا مصرعهم في حادث مماثل عندما انهار منجم للفحم في إقليم جولستان الواقع شمالي إيران.
https://sputnikarabic.ae/20220613/تسمم-أكثر-من-100-شخص-جراء-استنشاق-غازات-سامة-بعد-وقوع-انفجار-داخل-معمل-لكربونات-الصوديوم-في-إيران-1063539029.html
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مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين إثر انفجار منجم في محافظة سمنان شمالي إيران
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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون، إثر انفجار، اليوم الأحد، في منجم في محافظة سمنان شمالي إيران.
طهران- سبوتنيك. وقال رئيس إدارة الطوارئ الطبية في جامعة سمنان للعلوم الطبية الإيرانية، محمد علي مطهري، لوكالة "إرنا" الرسمية، إن "انفجارا في منجم دامغان للفلور خلف قتيلين و5 جرحى".
وأضاف أنه "عند الساعة 13:40 [بالتوقيت المحلي] تم الإبلاغ عن انفجار في منجم دامغان، في قرية توي دامغان، وقامت فرق الطوارئ بالتوجه للمكان على الفور. ولم يعرف سبب الانفجار حتى الآن".
ولقي شخصان مصرعهما في يونيو/حزيران 2019، إثر حدوث انهيار داخل منجم للفحم في وسط إيران
. وفي مايو/أيار 2017، لقي 42 شخصًا مصرعهم في حادث مماثل عندما انهار منجم للفحم في إقليم جولستان الواقع شمالي إيران.