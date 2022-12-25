https://sputnikarabic.ae/20221225/مصر-والبحرين-تبحثان-تعزيز-التبادل-التجاري-والاستثمارات-1071591106.html
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات
بحث السفير المصري في البحرين، ياسر شعبان، مع عبد الله عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، اليوم الأحد، سُبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون والشراكة... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T18:36+0000
2022-12-25T18:36+0000
2022-12-25T18:40+0000
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مصر
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وجاء اللقاء بين مسؤولي البلدين على ضوء نتائج زيارة رئيس الجمهورية المصري إلى البحرين يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الماضي، حسبما ذكر بيان وزارة الخارجية المصرية.وناقش الجانبان خلال اللقاء "أفضل السبل للاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون والشراكة بالقطاع الصناعي في إطار الشراكة الرباعية التكاملية الصناعية بين مصر والبحرين والأردن والإمارات".من جانبه، أكد الوزير البحريني اهتمام بلاده بتعميق وتطوير التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات، بما يعكس العلاقات السياسية الوطيدة بين البلدين قيادة وشعبا.واستعرض السفير المصري آخر التطورات بملفي التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين مصر والبحرين، خاصة ما شهدته الأعوام الأخيرة من تنويع لسلع ومنتجات الميزان التجاري.وركز اللقاء على مساعي زيادة الاستثمارات البحرينية في مصر، ونمو الاستثمارات المصرية بالبحرين، اتساقاً مع توجيهات القيادتين.
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العالم العربي, البحرين, مصر
العالم العربي, البحرين, مصر
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات
18:36 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 18:40 GMT 25.12.2022) تابعنا عبر
بحث السفير المصري في البحرين، ياسر شعبان، مع عبد الله عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، اليوم الأحد، سُبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون والشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وجاء اللقاء بين مسؤولي البلدين على ضوء نتائج زيارة رئيس الجمهورية المصري إلى البحرين يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الماضي، حسبما ذكر بيان وزارة الخارجية المصرية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء "أفضل السبل للاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون والشراكة بالقطاع الصناعي في إطار الشراكة الرباعية التكاملية الصناعية بين مصر
والبحرين والأردن والإمارات".
من جانبه، أكد الوزير البحريني اهتمام بلاده بتعميق وتطوير التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات، بما يعكس العلاقات السياسية الوطيدة بين البلدين قيادة وشعبا.
واستعرض السفير المصري آخر التطورات بملفي التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين مصر والبحرين، خاصة ما شهدته الأعوام الأخيرة من تنويع لسلع ومنتجات الميزان التجاري.
وركز اللقاء على مساعي زيادة الاستثمارات البحرينية في مصر، ونمو الاستثمارات المصرية بالبحرين، اتساقاً مع توجيهات القيادتين.