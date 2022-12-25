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https://sputnikarabic.ae/20221225/مفوض-حقوق-الإنسان-في-الأمم-المتحدة-ينتقد-حظر-عمل-الأفغانيات-في-المنظمات-غير-الحكومية-1071586827.html
مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ينتقد حظر عمل الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية
مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ينتقد حظر عمل الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية
انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر ترك، قرار طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) بمنع النساء... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T16:18+0000
2022-12-25T16:18+0000
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سبوتنيك. ووصف ترك منع النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية بأنه "ضربة لحقوق المرأة واعتداء على المساعدات الضرورية للحياة والتي يحتاجها الكثير من الأفغان".وفي وقت سابق، أمرت حكومة حركة طالبان، أمس السبت، المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في أفغانستان بتعليق توظيف النساء.جاء الأمر في رسالة من وزير الاقتصاد قاري الدين محمد حنيف، قال فيها إن المنظمات غير حكومية التي لن تمتثل للأمر سيتم إلغاء رخصة عملها في أفغانستان.وقبل أيام، أمرت وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان، الجامعات الحكومية والخاصة في أفغانستان بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر.وكانت حركة طالبان قد فرضت قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات في البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارس، وذلك بالتوازي مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.
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أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم

مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ينتقد حظر عمل الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية

16:18 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / -نساء أفغانيات يرددن شعارات احتجاجا على حظر التعليم الجامعي للنساء في كابول من جانب حكومة حركة "طالبان"، 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نساء أفغانيات يرددن شعارات احتجاجا على حظر التعليم الجامعي للنساء في كابول من جانب حكومة حركة طالبان، 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / -
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انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر ترك، قرار طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان.
سبوتنيك. ووصف ترك منع النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية بأنه "ضربة لحقوق المرأة واعتداء على المساعدات الضرورية للحياة والتي يحتاجها الكثير من الأفغان".

وأضاف ترك في بيان نشره، اليوم الأحد، عبر حساب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تويتر: "لا يمكن إنكار حقوق النساء والفتيات أو إسكات أصواتهن".

وفي وقت سابق، أمرت حكومة حركة طالبان، أمس السبت، المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في أفغانستان بتعليق توظيف النساء.
جاء الأمر في رسالة من وزير الاقتصاد قاري الدين محمد حنيف، قال فيها إن المنظمات غير حكومية التي لن تمتثل للأمر سيتم إلغاء رخصة عملها في أفغانستان.
وقبل أيام، أمرت وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان، الجامعات الحكومية والخاصة في أفغانستان بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر.
وكانت حركة طالبان قد فرضت قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات في البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارس، وذلك بالتوازي مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.
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