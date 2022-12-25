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https://sputnikarabic.ae/20221225/موجات-حر-وفيضانات-وجفاف-في-مختلف-أنحاء-العالم-1071574285.html
موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. قد تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث، على سبيل المثال، من خلال التغيرات في الدورة الشمسية. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
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ولكن، منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز.ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

10:22 GMT 25.12.2022
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يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. قد تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث، على سبيل المثال، من خلال التغيرات في الدورة الشمسية.
ولكن، منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز.
ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.
موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم - سبوتنيك عربي
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