https://sputnikarabic.ae/20221225/موجة-بارد-قارس-تقف-على-أعتاب-الكويت-وتوقعات-بانخفاض-درجات-الحرارة-للصفر--1071581134.html
موجة بارد قارس تقف على أعتاب الكويت وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة للصفر
موجة بارد قارس تقف على أعتاب الكويت وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة للصفر
كشف خبير فلكي أن الكويت تقف على أعتاب موجة برد قارس وانخفاض في درجة الحرارة يصل إلى الصفر. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T13:49+0000
2022-12-25T13:49+0000
2022-12-25T13:49+0000
أخبار الكويت اليوم
موجة برد
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وقال الخبير بدر العميرة، إن هذه الموجة من الطقس البارد ستبدأ من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، عازيا هذه الموجة إلى الرياح السيبيرية الباردة جدا.وأشار إلى أن درجات الحرارة ستنخفض إلى الصفر المئوي في المناطق الصحراوية الشمالية الغربية خلال الليل، بحسب صحيفة "القبس".وعن درجات الحرارة في بقية المناطق السكنية والساحلية، قال إنها ستتراوح بين 3 و7 درجات مئوية خلال ساعات الليل المتأخرة، بينما تبلغ في ساعات الصباح 14 درجة مئوية.وذكر العميرة أن موجه البرد الحالية ستكون مقدمة لبرد أشد يبدأ من منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.وبحسب العميرة، فإن هذه الموجة سوف تستمر 26 يوما ضمن موسم الأزيرق، حيث ستنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.
https://sputnikarabic.ae/20220702/الأرصاد-الكويتية-درجات-الحرارة-تصل-إلى-47-درجة-مئوية-1064523915.html
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أخبار الكويت اليوم, موجة برد
أخبار الكويت اليوم, موجة برد
موجة بارد قارس تقف على أعتاب الكويت وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة للصفر
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كشف خبير فلكي أن الكويت تقف على أعتاب موجة برد قارس وانخفاض في درجة الحرارة يصل إلى الصفر.
وقال الخبير بدر العميرة، إن هذه الموجة من الطقس البارد ستبدأ من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، عازيا هذه الموجة إلى الرياح السيبيرية الباردة جدا.
وأشار إلى أن درجات الحرارة ستنخفض إلى الصفر المئوي في المناطق الصحراوية الشمالية الغربية خلال الليل، بحسب صحيفة
"القبس".
وعن درجات الحرارة
في بقية المناطق السكنية والساحلية، قال إنها ستتراوح بين 3 و7 درجات مئوية خلال ساعات الليل المتأخرة، بينما تبلغ في ساعات الصباح 14 درجة مئوية.
وذكر العميرة أن موجه البرد الحالية ستكون مقدمة لبرد أشد يبدأ من منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
وبحسب العميرة، فإن هذه الموجة سوف تستمر 26 يوما ضمن موسم الأزيرق، حيث ستنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.