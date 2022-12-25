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https://sputnikarabic.ae/20221225/نائب-إيراني-يقترح-أن-توفر-بلاده-التعليم-الأكاديمي-للفتيات-الأفغانيات-1071567612.html
نائب إيراني يقترح أن توفر بلاده التعليم الأكاديمي للفتيات الأفغانيات
نائب إيراني يقترح أن توفر بلاده التعليم الأكاديمي للفتيات الأفغانيات
اقترح نائب إيراني، أن توفر بلاده الفرصة للفتيات الأفغانيات لمواصلة تعليمهن الأكاديمي حتى أعلى المستويات، وذلك بعدما أصدرت حكومة حركة "طالبان" الأفغانية... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T08:32+0000
2022-12-25T08:32+0000
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وأكد مهرداد فييس كرامي، اليوم الأحد، أن "توفير فرص التعليم للفتيات الأفغانيات في جامعات مختلفة أمر مهم، وذلك لأن ‏التعليم يجب ألا يعتمد على النوع وفقا للتعاليم الإسلامية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وفي معرض تأكيده على حقيقة أن محاولات حكومة حركة "طالبان" الأفغانية أو غيرها من السلطات لمنع النساء من التعليم العالي لا تتماشى مع اللوائح والنصوص الدينية، قال فييس كرامي إن "أفغانستان وإيران لديها قواسم مشتركة تاريخية"، مقترحا: "أولا سيكون من الأفضل إقناع حكام "طالبان" بالتخلي عن قرارهم بحظر التعليم العالي للمرأة الأفغانية، وثانيا، يمكن لإيران أن توفر للفتيات الأفغانيات الفرصة لمواصلة تعليمهن الأكاديمي حتى أعلى المستويات".وأكد النائب الإيراني أن "إحدى طرق تحسين التفاعل الثقافي مع البلدان الأخرى حول العالم هي التعاون في التعليم العالي مثل تقديم الرعاية"، مضيفا أنه "ينبغي على إيران أن تفعل كل ما في وسعها لمساعدة الأفغانيات بسبب الثقافة المشتركة والخلفية الإسلامية".وأشار إلى أنه "عندما يدرس الطلاب الأجانب في الجامعات الإيرانية، يمكنهم التعرف على الثقافة الإيرانية، حتى يتمكنوا من التحول إلى مروجين مناسبين للجوانب الثقافية والدينية للبلد الإسلامي".وفي وقت سابق، أمرت حكومة "طالبان" (منظمة ‏تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل الموظفات لديها.وأمرت وزارة التعليم الأفغانية التابعة لحكومة طالبان، يوم الثلاثاء، بتعليق تعليم الفتيات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية. ولاقى قرار السلطات الأفغانية انتقادات شديدة من قبل عدد من المنظمات الدولية وقادة العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221224/بخراطيم-المياه-وأغصان-الأشجار-طالبان-تفض-تظاهرة-نسائية-احتجاجا-على-حظر-تعليم-الفتيات-1071550376.html
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أخبار أفغانستان اليوم, إيران, أخبار إيران, حركة طالبان, العالم
أخبار أفغانستان اليوم, إيران, أخبار إيران, حركة طالبان, العالم

نائب إيراني يقترح أن توفر بلاده التعليم الأكاديمي للفتيات الأفغانيات

08:32 GMT 25.12.2022
© AP Photo / Jose Luis Maganaنساء أفغانيات، أفغانستان 25 أغسطس 2021
نساء أفغانيات، أفغانستان 25 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
نساء أفغانيات، أفغانستان 25 أغسطس 2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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اقترح نائب إيراني، أن توفر بلاده الفرصة للفتيات الأفغانيات لمواصلة تعليمهن الأكاديمي حتى أعلى المستويات، وذلك بعدما أصدرت حكومة حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة (منظمة ‏تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) أوامر بحرمانهن من التعليم الجامعي.
وأكد مهرداد فييس كرامي، اليوم الأحد، أن "توفير فرص التعليم للفتيات الأفغانيات في جامعات مختلفة أمر مهم، وذلك لأن ‏التعليم يجب ألا يعتمد على النوع وفقا للتعاليم الإسلامية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وفي معرض تأكيده على حقيقة أن محاولات حكومة حركة "طالبان" الأفغانية أو غيرها من السلطات لمنع النساء من التعليم العالي لا تتماشى مع اللوائح والنصوص الدينية، قال فييس كرامي إن "أفغانستان وإيران لديها قواسم مشتركة تاريخية"، مقترحا: "أولا سيكون من الأفضل إقناع حكام "طالبان" بالتخلي عن قرارهم بحظر التعليم العالي للمرأة الأفغانية، وثانيا، يمكن لإيران أن توفر للفتيات الأفغانيات الفرصة لمواصلة تعليمهن الأكاديمي حتى أعلى المستويات".
نساء أفغانيات يرددن شعارات احتجاجا على حظر التعليم الجامعي للنساء في كابول من جانب حكومة حركة طالبان، 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
بخراطيم المياه وأغصان الأشجار... طالبان تفض تظاهرة نسائية احتجاجا على حظر تعليم الفتيات
أمس, 14:10 GMT
وأكد النائب الإيراني أن "إحدى طرق تحسين التفاعل الثقافي مع البلدان الأخرى حول العالم هي التعاون في التعليم العالي مثل تقديم الرعاية"، مضيفا أنه "ينبغي على إيران أن تفعل كل ما في وسعها لمساعدة الأفغانيات بسبب الثقافة المشتركة والخلفية الإسلامية".
وأشار إلى أنه "عندما يدرس الطلاب الأجانب في الجامعات الإيرانية، يمكنهم التعرف على الثقافة الإيرانية، حتى يتمكنوا من التحول إلى مروجين مناسبين للجوانب الثقافية والدينية للبلد الإسلامي".
وفي وقت سابق، أمرت حكومة "طالبان" (منظمة ‏تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل الموظفات لديها.
وأمرت وزارة التعليم الأفغانية التابعة لحكومة طالبان، يوم الثلاثاء، بتعليق تعليم الفتيات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية. ولاقى قرار السلطات الأفغانية انتقادات شديدة من قبل عدد من المنظمات الدولية وقادة العالم.
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