https://sputnikarabic.ae/20221225/نائب-إيراني-يقترح-أن-توفر-بلاده-التعليم-الأكاديمي-للفتيات-الأفغانيات-1071567612.html

نائب إيراني يقترح أن توفر بلاده التعليم الأكاديمي للفتيات الأفغانيات

نائب إيراني يقترح أن توفر بلاده التعليم الأكاديمي للفتيات الأفغانيات

اقترح نائب إيراني، أن توفر بلاده الفرصة للفتيات الأفغانيات لمواصلة تعليمهن الأكاديمي حتى أعلى المستويات، وذلك بعدما أصدرت حكومة حركة "طالبان" الأفغانية... 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T08:32+0000

2022-12-25T08:32+0000

2022-12-25T08:32+0000

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وأكد مهرداد فييس كرامي، اليوم الأحد، أن "توفير فرص التعليم للفتيات الأفغانيات في جامعات مختلفة أمر مهم، وذلك لأن ‏التعليم يجب ألا يعتمد على النوع وفقا للتعاليم الإسلامية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وفي معرض تأكيده على حقيقة أن محاولات حكومة حركة "طالبان" الأفغانية أو غيرها من السلطات لمنع النساء من التعليم العالي لا تتماشى مع اللوائح والنصوص الدينية، قال فييس كرامي إن "أفغانستان وإيران لديها قواسم مشتركة تاريخية"، مقترحا: "أولا سيكون من الأفضل إقناع حكام "طالبان" بالتخلي عن قرارهم بحظر التعليم العالي للمرأة الأفغانية، وثانيا، يمكن لإيران أن توفر للفتيات الأفغانيات الفرصة لمواصلة تعليمهن الأكاديمي حتى أعلى المستويات".وأكد النائب الإيراني أن "إحدى طرق تحسين التفاعل الثقافي مع البلدان الأخرى حول العالم هي التعاون في التعليم العالي مثل تقديم الرعاية"، مضيفا أنه "ينبغي على إيران أن تفعل كل ما في وسعها لمساعدة الأفغانيات بسبب الثقافة المشتركة والخلفية الإسلامية".وأشار إلى أنه "عندما يدرس الطلاب الأجانب في الجامعات الإيرانية، يمكنهم التعرف على الثقافة الإيرانية، حتى يتمكنوا من التحول إلى مروجين مناسبين للجوانب الثقافية والدينية للبلد الإسلامي".وفي وقت سابق، أمرت حكومة "طالبان" (منظمة ‏تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل الموظفات لديها.وأمرت وزارة التعليم الأفغانية التابعة لحكومة طالبان، يوم الثلاثاء، بتعليق تعليم الفتيات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية. ولاقى قرار السلطات الأفغانية انتقادات شديدة من قبل عدد من المنظمات الدولية وقادة العالم.

https://sputnikarabic.ae/20221224/بخراطيم-المياه-وأغصان-الأشجار-طالبان-تفض-تظاهرة-نسائية-احتجاجا-على-حظر-تعليم-الفتيات-1071550376.html

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