https://sputnikarabic.ae/20221225/نزوح-مليارات-الدولارات-من-سوق-الأسهم-البريطاني-في-أسرع-عملية-خروج-للمستثمرين-1071579449.html
نزوح مليارات الدولارات من سوق الأسهم البريطاني في أسرع عملية خروج للمستثمرين
نزوح مليارات الدولارات من سوق الأسهم البريطاني في أسرع عملية خروج للمستثمرين
عانى سوق الأسهم البريطاني من نزوح غير مسبوق للاستثمارات في عام 2022، ليشهد بذلك عامه السابع على التوالي من خروج المستثمرين من البلاد. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T13:11+0000
2022-12-25T13:11+0000
2022-12-25T13:11+0000
اقتصاد
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سجلت صناديق الأسهم البريطانية 26.3 مليار دولار من التدفقات النقدية الخارجة منذ بداية هذا العام، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن بيانات "إي بي إف آر غلوبال".يتزامن ذلك مع انخفاض بنسبة 20% لمؤشر "فوتسي 250"، وهو أكبر تراجع منذ عام 2008، فيما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" بأكثر من 1%، ويرجع ذلك إلى حد كبير لوجود أسهم السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها.عانت البلاد من مشاكل سياسية واقتصادية هذا العام، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى في 41 عاما، واستقال رئيسان للوزراء، واندلعت إضرابات منذ الثمانينيات، ما أثر سلبا على الأسهم والجنيه الإسترليني، وفقدت لندن تاجها كأكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا لصالح باريس.تعتبر التدفقات الخارجة من الأسهم البريطانية مقارنة صارخة بالأسهم العالمية، التي شهدت تدفقات صافية داخلة قدرها 166.5 مليار دولار في عام 2022، رغم انخفاض مؤشر "إم إس سي آي لكل العالم" بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20221122/تقرير-الاقتصاد-البريطاني-سيكون-الأسوأ-أداء-بين-الدول-المتقدمة-1070437864.html
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اقتصاد, العالم, بريطانيا
نزوح مليارات الدولارات من سوق الأسهم البريطاني في أسرع عملية خروج للمستثمرين
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عانى سوق الأسهم البريطاني من نزوح غير مسبوق للاستثمارات في عام 2022، ليشهد بذلك عامه السابع على التوالي من خروج المستثمرين من البلاد.
سجلت صناديق الأسهم البريطانية 26.3 مليار دولار من التدفقات النقدية الخارجة منذ بداية هذا العام، وفقا لما نقلته وكالة
"بلومبيرغ" عن بيانات "إي بي إف آر غلوبال".
يتزامن ذلك مع انخفاض بنسبة 20% لمؤشر "فوتسي 250"، وهو أكبر تراجع منذ عام 2008، فيما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" بأكثر من 1%، ويرجع ذلك إلى حد كبير لوجود أسهم السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها.
عانت البلاد من مشاكل سياسية واقتصادية
هذا العام، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى في 41 عاما، واستقال رئيسان للوزراء، واندلعت إضرابات منذ الثمانينيات، ما أثر سلبا على الأسهم والجنيه الإسترليني، وفقدت لندن تاجها كأكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا لصالح باريس.
تعتبر التدفقات الخارجة من الأسهم البريطانية مقارنة صارخة بالأسهم العالمية، التي شهدت تدفقات صافية داخلة قدرها 166.5 مليار دولار في عام 2022، رغم انخفاض مؤشر "إم إس سي آي لكل العالم" بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.