عربي
https://sputnikarabic.ae/20221225/نزوح-مليارات-الدولارات-من-سوق-الأسهم-البريطاني-في-أسرع-عملية-خروج-للمستثمرين-1071579449.html
نزوح مليارات الدولارات من سوق الأسهم البريطاني في أسرع عملية خروج للمستثمرين
نزوح مليارات الدولارات من سوق الأسهم البريطاني في أسرع عملية خروج للمستثمرين
عانى سوق الأسهم البريطاني من نزوح غير مسبوق للاستثمارات في عام 2022، ليشهد بذلك عامه السابع على التوالي من خروج المستثمرين من البلاد. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T13:11+0000
2022-12-25T13:11+0000
اقتصاد
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070945594_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cee597b3387e54395e20e252a655457.jpg
سجلت صناديق الأسهم البريطانية 26.3 مليار دولار من التدفقات النقدية الخارجة منذ بداية هذا العام، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن بيانات "إي بي إف آر غلوبال".يتزامن ذلك مع انخفاض بنسبة 20% لمؤشر "فوتسي 250"، وهو أكبر تراجع منذ عام 2008، فيما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" بأكثر من 1%، ويرجع ذلك إلى حد كبير لوجود أسهم السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها.عانت البلاد من مشاكل سياسية واقتصادية هذا العام، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى في 41 عاما، واستقال رئيسان للوزراء، واندلعت إضرابات منذ الثمانينيات، ما أثر سلبا على الأسهم والجنيه الإسترليني، وفقدت لندن تاجها كأكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا لصالح باريس.تعتبر التدفقات الخارجة من الأسهم البريطانية مقارنة صارخة بالأسهم العالمية، التي شهدت تدفقات صافية داخلة قدرها 166.5 مليار دولار في عام 2022، رغم انخفاض مؤشر "إم إس سي آي لكل العالم" بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20221122/تقرير-الاقتصاد-البريطاني-سيكون-الأسوأ-أداء-بين-الدول-المتقدمة-1070437864.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070945594_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3d773b93b64f54464120bdf197c8f7b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم, بريطانيا
اقتصاد, العالم, بريطانيا

نزوح مليارات الدولارات من سوق الأسهم البريطاني في أسرع عملية خروج للمستثمرين

13:11 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLبورصة الأسهم في لندن
بورصة الأسهم في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
تابعنا عبرTelegram
عانى سوق الأسهم البريطاني من نزوح غير مسبوق للاستثمارات في عام 2022، ليشهد بذلك عامه السابع على التوالي من خروج المستثمرين من البلاد.
سجلت صناديق الأسهم البريطانية 26.3 مليار دولار من التدفقات النقدية الخارجة منذ بداية هذا العام، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن بيانات "إي بي إف آر غلوبال".
لندن بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
تقرير: الاقتصاد البريطاني سيكون الأسوأ أداء بين الدول المتقدمة
22 نوفمبر, 15:22 GMT
يتزامن ذلك مع انخفاض بنسبة 20% لمؤشر "فوتسي 250"، وهو أكبر تراجع منذ عام 2008، فيما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" بأكثر من 1%، ويرجع ذلك إلى حد كبير لوجود أسهم السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها.
عانت البلاد من مشاكل سياسية واقتصادية هذا العام، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى في 41 عاما، واستقال رئيسان للوزراء، واندلعت إضرابات منذ الثمانينيات، ما أثر سلبا على الأسهم والجنيه الإسترليني، وفقدت لندن تاجها كأكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا لصالح باريس.
تعتبر التدفقات الخارجة من الأسهم البريطانية مقارنة صارخة بالأسهم العالمية، التي شهدت تدفقات صافية داخلة قدرها 166.5 مليار دولار في عام 2022، رغم انخفاض مؤشر "إم إس سي آي لكل العالم" بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.
إضرابات غير مسبوقة في بريطانيا.. هل تؤدي لشلل البلاد؟ - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
إضرابات غير مسبوقة في بريطانيا... هل تؤدي لشلل البلاد؟
مشاهدة
22 ديسمبر, 13:10 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:35 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала