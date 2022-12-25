https://sputnikarabic.ae/20221225/نقابة-الفنادق-اللبنانية-إقبال-السياح-في-عيد-الميلاد-سيدر-نقدا-نادرا-للبلاد-1071575003.html

نقابة الفنادق اللبنانية: إقبال السياح في عيد الميلاد سيدر "نقدا نادرا" للبلاد

نقابة الفنادق اللبنانية: إقبال السياح في عيد الميلاد سيدر "نقدا نادرا" للبلاد

قال نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، إن إقبال المغتربين اللبنانيين والسياح إلى لبنان خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، سيدخل "نقدا نادرا" إلى البلد... 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T11:05+0000

2022-12-25T11:05+0000

2022-12-25T11:05+0000

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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، صنف الأشقر السياح إلى فئتين، الأولى وهي من المغتربين الذين يشكلون 80% من السياح، قائلا: "اليوم أغلبية اللبنانيين منتشرين وقريبين على لبنان، وفي الخليج العربي هناك 450 ألف واحد، وفي أفريقيا 250 ألف، وفي أوروبا هناك 800 شخص، يزورون البلد باستمرار وقسم من عائلاتهم متواجد في لبنان".وأضاف الأشقر: "الطيران ممتلئ باتجاه لبنان، وأكثرية الزوار القادمين هم من المغتربين اللبنانيين وأغلبيتهم سيقيمون في منازلهم". وتوقع أن يدر القطاع السياحي للبلاد دخلا بنحو 3 أو 4 مليارات دولار.وأوضح أن النوع الثاني والذي يشكل 20% من القادمين إلى لبنان هم من السياح الأجانب، وأغلبيتهم من الجنسيات العراقية والأردنية والمصرية، لافتا إلى أن السياح من هذه الجنسيات يتواجدون في لبنان بأعداد كبيرة، وأيضا يوجد سياح آخرون لكن بأعداد قليلة جدا.ولفت الأشقر إلى أن "الانتعاش الكبير" في القطاع السياحي سيكون للمطاعم والمقاهي والملاهي ولتأجير السيارات، مضيفا أنه بالنسبة للفنادق، فإن أول 5 أيام من عيد الميلاد، يحتفل اللبنانيون في منازلهم، والستة أيام التي تتبع العيد يبدأ الناس بالتنقل إلى المناطق.وبالنسبة للسياح القادمين إلى لبنان، أشار الأشقر إلى أن أكثريتهم يتواجدون في بيروت وعلى فترة 10 أيام بالحد الأقصى ستكون نسبة التشغيل بين 65 و70%.أما بقية المناطق التي هي خارج بيروت مثل فقرا وفاريا وكفرذبيان واللقلوق والأرز، فهذه المناطق رائجة وهي من عادات اللبناني أن يتوجه إليها، وستكون نسبة التشغيل فيها أعلى بكثير من بيروت ومن الممكن أن تصل خلال فترة 3 أو 4 أيام إلى 80 و90%، وربما تصل نسبة تشغيل في بعض المؤسسات إلى 100%، بحسب الأشقر.ويرى نقيب أصحاب الفنادق أن هذا الوضع سيدر "نقدا نادرا" إلى البلد، وهذا من شأنه أن ينعش قليلا الاقتصاد اللبناني، مضيفا: "هذه ليست إمكانيات لبنان ولا هذا طموحنا؛ أن نعمل فقط 10 أيام لأن الشهر 30 يوم والسنة 365 يوم".وأردف: "نحن منذ موسم الاصطياف، يعني من 15 سبتمبر/ أيلول حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول كنا نمر بفترة ركود، وبيروت كانت نسبة التشغيل فيها 35% إلى 40%، وخارج بيروت كانت 10%".وشدد على أن "لبنان طموحه أكبر وإمكانياته على فترة 365 يوم وأن تكون نسبة التشغيل 60% و70%. كما أكد أن الاستقرار السياسي وانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة تبدأ بإخراج لبنان من الأزمة والمشاكل الحالية "هو المطلوب".وأوضح أنه عند انتخاب رئيس للجمهورية في الظروف السياسية القائمة من المفترض أن تحصل مصالحة مع الخليج العربي ومع الغرب، لأن الخليج العربي كان "العامود الفقري" للسياحة في البلاد، ولأسباب سياسية منعوا رعاياهم من المجيء إلى لبنان والغرب كذلك حذروا رعاياهم من السفر إلى لبنان.وختم: "اليوم عندما تمنع هاتان الوجهتان رعاياهما من المجيء إلى لبنان، لا يمكن أن نكون متواجدين على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية".

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