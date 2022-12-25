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https://sputnikarabic.ae/20221225/والي-جنوب-دارفور-يعلن-حظر-التجوال-بمحلية-بليل-1071566063.html
والي جنوب دارفور يعلن حظر التجوال بمحلية بليل
والي جنوب دارفور يعلن حظر التجوال بمحلية بليل
أعلن والي ولاية جنوب دارفور حامد محمد التجاني هنون، حالة الطوارئ في محلية بليل، بداية من الأمس. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T07:29+0000
2022-12-25T07:29+0000
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ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، سونا، أمر التجاني بتطبيق حظر التجوار داخل بليل "اعتبارا من الساعة السادسة مساءا و حتى الساعة السادسة صباحاً لحين إشعار آخر، وذلك بداية من أمس الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول.وجاء إعلان الطوارئ عقب مقتل عدد من المواطنين، على وقع أحداث عنف بين قبيلتى الداجو والرزيقات في مناطق شرق محلية بليل.ووفقا لقرار الوالي فقد استثنى من حالة الطوارئ وحظر التجوال "القطاع الصحى والعاملين به وخدمات المياه والكهرباء والمخابز والآبار وناقلات مياه الشرب وسيارات الإسعاف والحالات الصحية الطارئة".طالع أيضا: السودان.. إعلان حالة الطوارئ "وسط دارفور" بعد مواجهات قبلية دامية
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أخبار السودان اليوم, دارفور, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, دارفور, العالم العربي

والي جنوب دارفور يعلن حظر التجوال بمحلية بليل

07:29 GMT 25.12.2022
© Sputnik . ahmed abd elwahabنائب رئيس التحالف السوداني
نائب رئيس التحالف السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . ahmed abd elwahab
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أعلن والي ولاية جنوب دارفور حامد محمد التجاني هنون، حالة الطوارئ في محلية بليل، بداية من الأمس.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، سونا، أمر التجاني بتطبيق حظر التجوار داخل بليل "اعتبارا من الساعة السادسة مساءا و حتى الساعة السادسة صباحاً لحين إشعار آخر، وذلك بداية من أمس الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول.
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
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10 ديسمبر, 17:40 GMT
وجاء إعلان الطوارئ عقب مقتل عدد من المواطنين، على وقع أحداث عنف بين قبيلتى الداجو والرزيقات في مناطق شرق محلية بليل.

وقال الوالي إن قراره يستهدف "حسم التفلتات الأمنية بتفويض القوات النظامية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية وفقا للقانون وقانون الطوارئ"، مشيرا إلى أن "كل من يخالف الأمر يعاقب بموجب قانون الطوارئ".

ووفقا لقرار الوالي فقد استثنى من حالة الطوارئ وحظر التجوال "القطاع الصحى والعاملين به وخدمات المياه والكهرباء والمخابز والآبار وناقلات مياه الشرب وسيارات الإسعاف والحالات الصحية الطارئة".
طالع أيضا: السودان.. إعلان حالة الطوارئ "وسط دارفور" بعد مواجهات قبلية دامية
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