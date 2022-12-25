وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان وقائدا القوات البحرية والبرية يتفقدون القوات على حدود سوريا
© AP Photoوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020
© AP Photo
قام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش، اليوم الأحد، بتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن "وزير الدفاع، ورئيس الأركان، وقائدا القوات البحرية والبرية، تفقدوا القوات الموجودة على حدود سوريا في ولاية هطاي".
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/Cow0PDkx2z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2022
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi Sektör Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sırasında Harekât Merkezine geçerek faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/rmWHarSk5C— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2022
يذكر أن تركيا تشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في شمال سوريا منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.
وفي حديثه عن العملية البرية المخطط لها في شمال سوريا، أكد الرئيس التركي أنه "من المستحيل تحديد مكان ووقت تنفيذ هذا العمل".
وبينما تقول أنقرة إن وجودها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن الوجود التركي في البلاد هو احتلال.