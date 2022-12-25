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https://sputnikarabic.ae/20221225/وزير-الدفاع-التركي-ورئيس-الأركان-وقائدا-القوات-البحرية-والبرية-يتفقدون-القوات-على-حدود-سوريا-1071585801.html
وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان وقائدا القوات البحرية والبرية يتفقدون القوات على حدود سوريا
وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان وقائدا القوات البحرية والبرية يتفقدون القوات على حدود سوريا
قام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش، اليوم الأحد، بتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T15:45+0000
2022-12-25T15:45+0000
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وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن "وزير الدفاع، ورئيس الأركان، وقائدا القوات البحرية والبرية، تفقدوا القوات الموجودة على حدود سوريا في ولاية هطاي".يذكر أن تركيا تشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في شمال سوريا منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.وفي حديثه عن العملية البرية المخطط لها في شمال سوريا، أكد الرئيس التركي أنه "من المستحيل تحديد مكان ووقت تنفيذ هذا العمل".وبينما تقول أنقرة إن وجودها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن الوجود التركي في البلاد هو احتلال.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم

وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان وقائدا القوات البحرية والبرية يتفقدون القوات على حدود سوريا

15:45 GMT 25.12.2022
© AP Photoوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo
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قام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش، اليوم الأحد، بتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن "وزير الدفاع، ورئيس الأركان، وقائدا القوات البحرية والبرية، تفقدوا القوات الموجودة على حدود سوريا في ولاية هطاي".
يذكر أن تركيا تشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في شمال سوريا منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.
وفي حديثه عن العملية البرية المخطط لها في شمال سوريا، أكد الرئيس التركي أنه "من المستحيل تحديد مكان ووقت تنفيذ هذا العمل".
وبينما تقول أنقرة إن وجودها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن الوجود التركي في البلاد هو احتلال.
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