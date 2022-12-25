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https://sputnikarabic.ae/20221225/18-عاملا-محاصرين-تحت-الأرض-إثر-انهيار-منجم-ذهب-في-الصين-1071566315.html
18 عاملا محاصرون تحت الأرض إثر انهيار منجم ذهب في الصين
18 عاملا محاصرون تحت الأرض إثر انهيار منجم ذهب في الصين
أدى انهيار في منجم ذهب بمنطقة شينغيانغ بشمال غربي الصين إلى احتجاز 18 عاملا تحت الأرض، حيث يبذل رجال الإنقاذ جهودا للوصول إليهم وانتشالهم. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T07:30+0000
2022-12-25T07:50+0000
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وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" في وقت متأخر السبت، بأن نحو 40 شخصا كانوا يعملون في المنجم الذي يقع بمنطقة ينينج، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان، حين انهار بعد ظهر السبت.وأضافت أنه تم انتشال 22 عاملاً لكن 18 آخرين لا يزالون محاصرين.وأشارت إلى أن "عمليات الإنقاذ مستمرة لانتشال ما تبقى من عمال المناجم العالقين".يذكر أنه في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تم العثور على 19 من عمال المناجم تقطعت بهم السبل تحت الأرض متوفين بعد بحث طويل إثر انهيار منجم فحم في مقاطعة تشينغهاي الشمالية الغربية.وفي ديسمبر/كانون الأول2021، تم إنقاذ 20 عاملاً من منجم فحم غمرته المياه في مقاطعة شانشي الشمالية بينما توفي إثنان آخران.
https://sputnikarabic.ae/20220306/وكالة-مقتل-14-شخصا-في-حادث-منجم-فحم-بجنوب-غرب-الصين-1059525378.html
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18 عاملا محاصرون تحت الأرض إثر انهيار منجم ذهب في الصين

07:30 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 07:50 GMT 25.12.2022)
© AFP 2022 / Yasin Akgulانفجار منجم أماسرا، تركيا
انفجار منجم أماسرا، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgul
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أدى انهيار في منجم ذهب بمنطقة شينغيانغ بشمال غربي الصين إلى احتجاز 18 عاملا تحت الأرض، حيث يبذل رجال الإنقاذ جهودا للوصول إليهم وانتشالهم.
وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" في وقت متأخر السبت، بأن نحو 40 شخصا كانوا يعملون في المنجم الذي يقع بمنطقة ينينج، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان، حين انهار بعد ظهر السبت.

وأضافت أنه تم انتشال 22 عاملاً لكن 18 آخرين لا يزالون محاصرين.

وأشارت إلى أن "عمليات الإنقاذ مستمرة لانتشال ما تبقى من عمال المناجم العالقين".
عمال في منجم للفحم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
وكالة: مقتل 14 شخصا في حادث منجم فحم بجنوب غرب الصين
6 مارس, 09:55 GMT
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تم العثور على 19 من عمال المناجم تقطعت بهم السبل تحت الأرض متوفين بعد بحث طويل إثر انهيار منجم فحم في مقاطعة تشينغهاي الشمالية الغربية.
وفي ديسمبر/كانون الأول2021، تم إنقاذ 20 عاملاً من منجم فحم غمرته المياه في مقاطعة شانشي الشمالية بينما توفي إثنان آخران.
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