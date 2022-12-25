https://sputnikarabic.ae/20221225/3-دول-خسرت-مليار-دولار-هل-تصبح-إسرائيل-الدولة-رقم-4-التي-تستنزف-ميزانية-جيشها-على-إف---35-1071587623.html

3 دول خسرت مليار دولار... هل تصبح إسرائيل الدولة رقم 4 التي تستنزف ميزانية جيشها على "إف - 35"؟

3 دول خسرت مليار دولار... هل تصبح إسرائيل الدولة رقم 4 التي تستنزف ميزانية جيشها على "إف - 35"؟

أصبحت إسرائيل إحدى الدول القليلة التي حصلت على الطائرة الشبحية الأمريكية "إف - 35"، لكنها أعلنت اليوم إيقاف عدد منها بسبب تكرار حوادث الطائرة وخسائرها التي... 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T16:52+0000

2022-12-25T16:52+0000

2022-12-25T16:52+0000

رصد عسكري

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

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ورغم تكلفتها العالية التي تتجاوز 100 مليون دولار، فإن عدد الطائرات التي تحطمت منها منذ 2014 وصل لـ 11 طائرة، كان آخرها في ولاية تكساس الأمريكية خلال الشهر الجاري.وتشير البيانات المنشورة عن حوادث الطائرة، التي يتم الإعلان عنها رسميا من قبل الدول المشغلة لها إلى أن 3 دول خسرت نحو 1.2 مليار دولار بسبب حوادث تحطم الطائرة.وشملت ذلك كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا، لكن الولايات المتحدة كان لها النصيب الأكبر من هذه الخسائر.وبعد قرار الجيش الإسرائيلي إيقاف 11 طائرة "إف - 35" تصبح إسرائيل هي رقم 4 على قائمة الخاسرين من امتلاك المقاتلة الأمريكية الباهظة الثمن، التي لم يتم اختبارها في معركة فعلية حتى الآن.وبررت إسرائيل قرار وقف الطائرات بتخوفها من تعرض مقاتلاتها للتحطم إثر تحطم مقاتلة أمريكية من هذا النوع في وقت سابق من الشهر الجاري.وتطور الولايات المتحدة الأمريكية "إف 35" ضمن برنامج يضم 14 دولة، بينها 8 دول مشاركة في تصنيع الطائرة هي:كما يضم 6 دول تحصل على الطائرة وتشغلها ضمن قواتها الجوية وهي:وأنتجت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 875 طائرة، بينما وصل عدد الطيارين المؤهلين لقيادتها ألفا و845 طيارا، في حين تنتشر قواعدها في 36 دولة حول العالم، حسبما ذكر موقع "لوكهيد مارتين" الأمريكي.

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رصد عسكري, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية