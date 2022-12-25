https://sputnikarabic.ae/20221225/3-منظمات-إغاثية-تعلق-أنشطتها-في-أفغانستان-اعتراضا-على-حظر-توظيف-النساء-1071577864.html

3 منظمات إغاثية تعلق أنشطتها في أفغانستان اعتراضا على حظر توظيف النساء

3 منظمات إغاثية تعلق أنشطتها في أفغانستان اعتراضا على حظر توظيف النساء

أعلنت 3 منظمات إغاثية، اليوم الأحد، تعليق أعمالها في أفغانستان بعد أن أمرت حركة طالبان كافة المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفيها من النساء. 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T12:21+0000

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أخبار أفغانستان اليوم

حركة طالبان

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جاء هذا في بيان مشترك لمنظمات "إنقاذ الطفولة"، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة "كير"، بحسب "فرانس برس".وقال البيان: "حتى نحصل على توضيح بشأن هذا الإعلان، نعلق برامجنا، للمطالبة بتمكين الرجال والنساء على حد سواء بمواصلة مساعدتنا المنقذة للحياة في أفغانستان".وأمرت حكومة حركة طالبان، يوم السبت، المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في أفغانستان بتعليق توظيف النساء.جاء الأمر في رسالة من وزير الاقتصاد قاري الدين محمد حنيف، قال فيها إن المنظمات غير الحكومية التي لن تمتثل للأمر سيتم إلغاء رخصة عملها في أفغانستان.واكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب محتوى الرسالة، بحسب "أسوشيتدبرس".وقبل أيام، أمرت وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان، (منظمة ‏تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) الجامعات الحكومية والخاصة في أفغانستان بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر.وكانت حركة طالبان قد فرضت قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات في البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارس، وذلك بالتوازي مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.وكل هذه الإجراءات التقييدية للنساء قد أثارت بدورها المخاوف باحتمالية أن تعيد حركة "طالبان" إقامة نظام حكم متشدد.ويشار إلى أن حركة طالبان قد استولت على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس العام قبل الماضي، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221225/بلينكن-يحذر-طالبان-بعد-قرارها-منع-النساء-من-العمل-في-المنظمات-غير-الحكومية-1071562527.html

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