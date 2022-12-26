https://sputnikarabic.ae/20221226/أبرز-الأحداث-والمحطات-في-لبنان-للعام-2022-1071610466.html

أبرز الأحداث والمحطات في لبنان للعام 2022

أبرز الأحداث والمحطات في لبنان للعام 2022

يطوي العام 2022 آخر فصوله على وقع تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغياب الحلول المرجوة. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T11:28+0000

2022-12-26T11:28+0000

2022-12-26T11:28+0000

لبنان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0e/1067735277_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_53c2f73899e9c90faed23e8b34bb43bb.jpg

ويستقبل الشعب اللبناني عامهم الجديد في ظل انهيار تاريخي لسعر صرف الليرة اللبنانية يترافق مع موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المنتجات الاستهلاكية والمحروقات والأدوية.وسجلت نسبة التضخم في لبنان بحدود ال 870%، وارتفعت نسبة البطالة إلى 38% ونسبة الفقر إلى 55%، وتراجعت القدرة الشرائية للشعب اللبناني ما أدى إلى إقفال العديد من المؤسسات السياحية والصناعية.وشهد لبنان أحداثًا مأساوية بدأت مع حادثة غرق عشرات اللبنانيين الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، نتيجة للأوضاع المعيشية الصعبة، كما شهد عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.أما بارقة الأمل الوحيدة بالنسبة للبنانيين للنهوض الاقتصادي فتتمثل بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وتشكيل حكومة جديدة تنهض بالبلاد.وفيما يلي أبرز الأحداث التي مر بها لبنان عام 2022:24/01/2022 تعليق رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عمله السياسيبدأ العام 2022 في لبنان عبر إعلان سعد الحريري تعليق عمله وعمل تيار "المستقبل" في الحياة السياسية اللبنانية على مسافة أشهر قليلة قبل الانتخابات النيابية ما أدى إلى تأزم المشهد السياسي.23/04/2022 غرق مركب لمهاجرين غير شرعيينفي حادثة أثارت غضب اللبنانيين غرق 22 مهاجرًا غير شرعيًا قبالة سواحل شمال البلاد، وأرجع الجيش اللبناني السبب إلى تسرب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولة المركب الزائدة.وتنشط عمليات الهجرة الغير شرعية للبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية رغم تكرار حوادث غرق المراكب وتسببها بغرق أكثر من 120 مهاجرًا ما بين شهري أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.15/05/2022 إنجاز الاستحقاق الانتخابيفي محاولة لإعادة انتظام العمل السياسي، نجحت السلطات اللبنانية في إجراء الإنتخابات البرلمانية التي حملت نتائجها مفاجأة بوصول عدد من مرشحي "التغيير" إلى البرلمان.23/06/2022 تكليف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدةكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة من دون أن يتمكن من التأليف حتى اليوم نتيجة تفاقم الخلافات السياسية بين مختلف القوى.30/06/2022 رفع تعريفة الاتصالاترفعت السلطات اللبنانية الدعم عن قطاع الاتصالات، ورفعت تعريفة الاتصالات والانترنت حوالي عشرة أضعاف في محاولة لمنع هذا القطاع من الانهيار.01/09/2022 بدء مهلة انتخاب رئيس للبناندخل لبنان في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا للرئيس ميشال عون الذي تولى المنصب عام 2016 .16/09/2022 اقتحام المصارف اللبنانيةتمددت شرارة اقتحامات المصارف إلى مختلف المناطق اللبنانية بسبب غضب المودعين المحتجزة أموالهم لدى المصارف اللبنانية، في محاولة لتحرير ودائعهم، وقد كان أبرزها اقتحام أكثر من 7 مصارف في يوم واحد وخلال ساعات.29/09/2022 فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهوريةفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسته الأولى قبل أن تكر سبحة الجلسات النيابية من دون اتفاق القوى السياسية على شخصية تتولى مهام رئاسة الجمهورية نتيجة غياب أي تسوية سياسية.27/10/2022 توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيلشهد عهد الرئيس اللبناني ميشال عون توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد أشهر مضنية من المفاوضات عبر الوساطة الأمريكية.30/10/2022 لبنان يدخل مرحلة الشغور الرئاسيدخل لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وبقي منصب الرئاسة شاغرًا حتى اليوم بسبب عدم الاتفاق على مرشح يتولى سدة الرئاسة الأولى، وقد تم إصدار مرسوم يقضي باعتبار الحكومة مستقيلة.

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, العالم العربي