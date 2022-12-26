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https://sputnikarabic.ae/20221226/أردوغان-رونالدو-يدافع-عن-القضية-الفلسطينية-وتعرض-لمقاطعة-سياسية-بكأس-العالم-1071604700.html
أردوغان: رونالدو يدافع عن القضية الفلسطينية وتعرض لمقاطعة سياسية بكأس العالم
أردوغان: رونالدو يدافع عن القضية الفلسطينية وتعرض لمقاطعة سياسية بكأس العالم
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرض لمقاطعة سياسية خلال بطولة كأس العالم 2022 بقطر. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T09:18+0000
2022-12-26T09:18+0000
رجب طيب أردوغان
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال مشاركته في ملتقى شبابي لحزب العدالة والتنمية بولاية أرضروم في شرق البلاد، يوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان: "للأسف فرضوا مقاطعة سياسية عليه (رونالدو)، فحين تُقحم رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة فأنت تدمره نفسيا وتسحب طاقته منه".وفي رده على سؤال بشأن مقارنة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي برونالدو، قال الرئيس التركي: "لا يمكن مقارنتهما".وأضاف أردوغان "رونالدو يدافع عن القضية الفلسطينية، وسمعت أنه ينوي اللعب في السعودية".ورأى أن خبرة ميسي ظهرت في المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، وأن منتخب الأرجنتين لعب بشكل رائع واستحق اللقب.وفيما يتعلق بأداء اللاعب الفرنسي كيليان مبابي قال أردوغان إن "المستقبل لمبابي"، مشيرا إلى أنه ما زال في الثالثة والعشرين من عمره.
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رجب طيب أردوغان, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رجب طيب أردوغان, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

أردوغان: رونالدو يدافع عن القضية الفلسطينية وتعرض لمقاطعة سياسية بكأس العالم

09:18 GMT 26.12.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . POOL
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرض لمقاطعة سياسية خلال بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال مشاركته في ملتقى شبابي لحزب العدالة والتنمية بولاية أرضروم في شرق البلاد، يوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال أردوغان: "للأسف فرضوا مقاطعة سياسية عليه (رونالدو)، فحين تُقحم رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة فأنت تدمره نفسيا وتسحب طاقته منه".
وفي رده على سؤال بشأن مقارنة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي برونالدو، قال الرئيس التركي: "لا يمكن مقارنتهما".
وأضاف أردوغان "رونالدو يدافع عن القضية الفلسطينية، وسمعت أنه ينوي اللعب في السعودية".
ورأى أن خبرة ميسي ظهرت في المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، وأن منتخب الأرجنتين لعب بشكل رائع واستحق اللقب.
وفيما يتعلق بأداء اللاعب الفرنسي كيليان مبابي قال أردوغان إن "المستقبل لمبابي"، مشيرا إلى أنه ما زال في الثالثة والعشرين من عمره.
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