عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/أردوغان-يعلن-اكتشاف-58-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-الطبيعي-في-البحر-الأسود-1071632082.html
أردوغان يعلن اكتشاف 58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود
أردوغان يعلن اكتشاف 58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، "اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تبلغ 58 مليار متر مكعب". 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T17:48+0000
2022-12-26T17:49+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060596573_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0eab3276c8b5a76d2dc46358f37247b3.jpg
وحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان، إن "سفينة التنقيب التركية "فاتح"، اكتشفت احتياطيات جديدة تقدر بـ 58 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي، على عمق 3 آلاف و23 مترا تحت مياه البحر الأسود".وأضاف أردوغان أن "الاحتياطيات من الغاز الطبيعي المكتشف زادت 170 مليار متر مكعب، لتبلغ 710 مليارات متر مكعب، عقب الاكتشاف الجديد في حقل تشاي جوما ـ1".وأكد أن "القيمة الإجمالية لاحتياطيات تركيا من الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأسود، تبلغ نحو تريليون دولار وفق الأسعار الحالية"، على حد قوله.وكان أردوغان قال، السبت الماضي، إنه سيعلن عن بشائر جديدة للشعب بعد يومين تتعلق بالغاز الطبيعي. وقال، خلال مراسم افتتاح مشروعات في ولاية أرضروم: "نعمل ليلا ونهارا لربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنظامنا الوطني".وأعلنت تركيا، في وقت سابق، عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بـ 540 مليار متر مكعب في البحر الأسود.ومن المنتظر أن تبدأ عملية استخراج الغاز الطبيعي في الربع الأول من العام المقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060596573_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_c409060b18e5798c80db381adf62adf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يعلن اكتشاف 58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود

17:48 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 17:49 GMT 26.12.2022)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، "اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تبلغ 58 مليار متر مكعب".
وحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان، إن "سفينة التنقيب التركية "فاتح"، اكتشفت احتياطيات جديدة تقدر بـ 58 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي، على عمق 3 آلاف و23 مترا تحت مياه البحر الأسود".
وأضاف أردوغان أن "الاحتياطيات من الغاز الطبيعي المكتشف زادت 170 مليار متر مكعب، لتبلغ 710 مليارات متر مكعب، عقب الاكتشاف الجديد في حقل تشاي جوما ـ1".
وأكد أن "القيمة الإجمالية لاحتياطيات تركيا من الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأسود، تبلغ نحو تريليون دولار وفق الأسعار الحالية"، على حد قوله.
وكان أردوغان قال، السبت الماضي، إنه سيعلن عن بشائر جديدة للشعب بعد يومين تتعلق بالغاز الطبيعي. وقال، خلال مراسم افتتاح مشروعات في ولاية أرضروم: "نعمل ليلا ونهارا لربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنظامنا الوطني".
وأعلنت تركيا، في وقت سابق، عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بـ 540 مليار متر مكعب في البحر الأسود.
ومن المنتظر أن تبدأ عملية استخراج الغاز الطبيعي في الربع الأول من العام المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала