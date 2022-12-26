https://sputnikarabic.ae/20221226/أردوغان-يعلن-اكتشاف-58-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-الطبيعي-في-البحر-الأسود-1071632082.html
أردوغان يعلن اكتشاف 58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود
أردوغان يعلن اكتشاف 58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، "اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تبلغ 58 مليار متر مكعب". 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T17:48+0000
2022-12-26T17:48+0000
2022-12-26T17:49+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060596573_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0eab3276c8b5a76d2dc46358f37247b3.jpg
وحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان، إن "سفينة التنقيب التركية "فاتح"، اكتشفت احتياطيات جديدة تقدر بـ 58 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي، على عمق 3 آلاف و23 مترا تحت مياه البحر الأسود".وأضاف أردوغان أن "الاحتياطيات من الغاز الطبيعي المكتشف زادت 170 مليار متر مكعب، لتبلغ 710 مليارات متر مكعب، عقب الاكتشاف الجديد في حقل تشاي جوما ـ1".وأكد أن "القيمة الإجمالية لاحتياطيات تركيا من الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأسود، تبلغ نحو تريليون دولار وفق الأسعار الحالية"، على حد قوله.وكان أردوغان قال، السبت الماضي، إنه سيعلن عن بشائر جديدة للشعب بعد يومين تتعلق بالغاز الطبيعي. وقال، خلال مراسم افتتاح مشروعات في ولاية أرضروم: "نعمل ليلا ونهارا لربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنظامنا الوطني".وأعلنت تركيا، في وقت سابق، عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بـ 540 مليار متر مكعب في البحر الأسود.ومن المنتظر أن تبدأ عملية استخراج الغاز الطبيعي في الربع الأول من العام المقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060596573_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_c409060b18e5798c80db381adf62adf9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يعلن اكتشاف 58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود
17:48 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 17:49 GMT 26.12.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، "اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تبلغ 58 مليار متر مكعب".
وحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان، إن "سفينة التنقيب التركية "فاتح"، اكتشفت احتياطيات جديدة تقدر بـ 58 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي، على عمق 3 آلاف و23 مترا تحت مياه البحر الأسود".
وأضاف أردوغان أن "الاحتياطيات من الغاز الطبيعي المكتشف زادت 170 مليار متر مكعب، لتبلغ 710 مليارات متر مكعب، عقب الاكتشاف الجديد في حقل تشاي جوما ـ1".
وأكد أن "القيمة الإجمالية لاحتياطيات تركيا من الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأسود، تبلغ نحو تريليون دولار وفق الأسعار الحالية"، على حد قوله.
وكان أردوغان قال، السبت الماضي، إنه سيعلن عن بشائر جديدة للشعب
بعد يومين تتعلق بالغاز الطبيعي. وقال، خلال مراسم افتتاح مشروعات في ولاية أرضروم: "نعمل ليلا ونهارا لربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنظامنا الوطني".
وأعلنت تركيا، في وقت سابق، عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بـ 540 مليار متر مكعب في البحر الأسود.
ومن المنتظر أن تبدأ عملية استخراج الغاز الطبيعي في الربع الأول من العام المقبل.