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أكراد ينظمون مسيرة صامتة تكريما لضحايا هجوم باريس
أكراد ينظمون مسيرة صامتة تكريما لضحايا هجوم باريس
نظم أفراد من الجالية الكردية في فرنسا وآخرون، مسيرة صامتة، اليوم الاثنين، تكريما لثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار على مركز ثقافي كردي في باريس. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T12:28+0000
2022-12-26T12:51+0000
أخبار فرنسا
حماية الأكراد
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قال ممثلو الادعاء إن متقاعدا فرنسيا يبلغ من العمر 69 عاما يواجه اتهامات أولية بالقتل بدوافع عنصرية، ومحاولة القتل وخرق قانون السلاح، على خلفية حادث إطلاق النار يوم الجمعة.يقول أفراد الجالية الكردية إن الشرطة ينبغي أن تفعل المزيد لحمايتهم.ويوم الجمعة، لقي 3 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار على مركز ثقافي كردي في الدائرة العاشرة في باريس بحسب النيابة العامة التي أكدت أيضا إصابة 3 أشخاص بجروح.وشهد التجمع اشتباكات وأعمال عنف بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة الفرنسية التي ردت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.
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أخبار فرنسا , حماية الأكراد
أخبار فرنسا , حماية الأكراد

أكراد ينظمون مسيرة صامتة تكريما لضحايا هجوم باريس

12:28 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 26.12.2022)
© AFP 2022 / Valery Hache الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / Valery Hache
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نظم أفراد من الجالية الكردية في فرنسا وآخرون، مسيرة صامتة، اليوم الاثنين، تكريما لثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار على مركز ثقافي كردي في باريس.
قال ممثلو الادعاء إن متقاعدا فرنسيا يبلغ من العمر 69 عاما يواجه اتهامات أولية بالقتل بدوافع عنصرية، ومحاولة القتل وخرق قانون السلاح، على خلفية حادث إطلاق النار يوم الجمعة.

ذكر المشتبه فيه للمحققين أنه كان يهدف إلى قتل مهاجرين أو أجانب ثم خطط لقتل نفسه، وقال إن لديه كراهية "مرضية'' للأجانب غير الأوروبيين، وفقا لممثلي الادعاء.

يقول أفراد الجالية الكردية إن الشرطة ينبغي أن تفعل المزيد لحمايتهم.
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ويوم الجمعة، لقي 3 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار على مركز ثقافي كردي في الدائرة العاشرة في باريس بحسب النيابة العامة التي أكدت أيضا إصابة 3 أشخاص بجروح.

وكان عدد كبير من الجالية الكردية في فرنسا قد تجمعوا في وسط باريس، السبت، في احتجاج للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل 3 أكراد في الهجوم.

وشهد التجمع اشتباكات وأعمال عنف بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة الفرنسية التي ردت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.
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