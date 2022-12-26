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"أنصار الله" تتهم واشنطن ولندن والتحالف العربي بإعاقة السلام في اليمن

"أنصار الله" تتهم واشنطن ولندن والتحالف العربي بإعاقة السلام في اليمن

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، أمريكا وبريطانيا بإعاقة السلام في اليمن، والازدواجية في المعايير، محذرة من تداعيات رفض اشتراطات الجماعة لتحقيق... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T20:23+0000

2022-12-26T20:23+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، علي القحوم، عبر "تويتر"، إن "باب السلام مفتوح ومن يعيق ذلك هي أمريكا وبريطانيا وأدواتهم من السعودي والإماراتي التي ترفض وقف العدوان [في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية] ورفع الحصار وتنفيذ الحقوق في الملفات الإنسانية من فتح المطارات والموانئ وتحييد الاقتصاد والثروات الوطنية وصرف المرتبات للكل من عائدات النفط والغاز".وأضاف: "الازدواجية الأمريكية واضحة في اليمن حيث تطالب في أوكرانيا الانسحاب لإحلال السلام والتفاوض كمبدأ أساسي، لكن في اليمن يختلف الموقف الأمريكي بالإصرار وفرض منطق الاستعلاء الإجرامي والاستمرار في السلوك العدواني وبدون وقف العدوان ورفع الحصار ومعالجة لآثار العدوان وسحب القوات المحتلة".واعتبر القيادي في "أنصار الله"، أن "الأمر في اليمن يختلف ويتعدى المسائل الإنسانية إلى قضية عادلة"، مضيفاً أن "الشعب اليمني يمتلك قضية ويدافع عنها بكل ما أوتي من قوة لنيل السيادة والاستقلال وحل مشاكلة بعيدا عن الوصاية الخارجية".ورأى أنه "ليس بالأمر السهل التخلي عن القضايا الوطنية الثابتة التي لا مساومة عليها ولا تنازل عنها مهما كان ومهما يكون"، في إشارة إلى اشتراطات الجماعة لمعالجة الملف الإنساني بدفع الرواتب ورفع القيود على المنافذ.وحمّل عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، أمريكا وبريطانيا "نتائج بقاء الحالة هكذا مع مماطلة ورفض وتعنت"، مشيراً إلى "أنها مخيرة بين السلام العادل، أو أن تتحمل تكلفة لا تستطيع تحملها في أمنها واستقرارها".ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221222/أنصار-الله-لا-يمكن-أن-تكون-هناك-هدنة-ما-لم-تستجب-لمطالب-الشعب-اليمني-1071498838.html

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