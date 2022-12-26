https://sputnikarabic.ae/20221226/إسرائيل-الشاباك-يعلن-إحباط-تفجير-عبوة-ناسفة-أعدها-نشطاء-من-غزة-1071608811.html

إسرائيل.. "الشاباك" يعلن إحباط تفجير عبوة ناسفة أعدها نشطاء من غزة

إسرائيل.. "الشاباك" يعلن إحباط تفجير عبوة ناسفة أعدها نشطاء من غزة

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الاثنين، إنه أحبط هجوما باستخدام عبوة ناسفة داخل إسرائيل، أعدها للتفجير نشطاء من قطاع غزة، وتم ضبطها بينما... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T10:41+0000

2022-12-26T10:41+0000

2022-12-26T10:41+0000

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وأضاف "الشاباك" في بيان أنه "في نهاية عملية استمرت عدة أسابيع بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، تم قبل نحو أسبوعين إحباط بنية تحتية إرهابية روجت لتفجيرات وهجمات انتحارية في الأراضي الإسرائيلية"، على ما نقلت القناة "13" الإسرائيلية.في إطار العملية، تم اعتقال عدد من النشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين عملوا بتوجيهات من "لجان المقاومة" وتنظيم شهداء الأقصى، بقطاع غزة "كما تم ضبط العبوة الناسفة وكانت جاهزة للتفعيل، قبل تنفيذ هجوم كبير في إسرائيل".وبحسب البيان "تركزت العملية على عدد من النشطاء الإرهابيين المعروفين من قطاع غزة، وعلى رأسهم أحمد فتحي عمر حجاج، من سكان جباليا المعروف كخبير إنتاج المتفجرات".وأضاف "أدت المعلومات الاستخبارية الجديدة التي تم الحصول عليها من النشاط العملياتي إلى الكشف عن هويات مدبرين إرهابيين آخرين من قطاع غزة، ومنهم: مها الضوي (من سكان مخيم النصيرات) التي ساعدت في تجنيد منفذين للبنية التحتية وعملت مع جهاد أحمد وصبري محمد صبري عرام وأيمن يوسف خليل زكوت (سكان رفح)".كما اعتقل عدد من النشطاء الفلسطينيين بالضفة الغربية، للتحقيق معهم من قبل الشاباك "بسبب تورطهم في الترويج للنشاط الإرهابي الذي تم الكشف عنه، ومنهم يونس عودة من قرية الراس في طولكرم، وخالد مرعي من قرية بلعا في طولكرم، وأحمد طاهر جرادات من جنين وقيس الشايب قباطية"، وفق ذات المصدر.

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