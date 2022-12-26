https://sputnikarabic.ae/20221226/إسرائيل-نتنياهو-يتبرأ-من-تصريحات-لنجله-اتهم-فيها-الشرطة-والنيابة-بالخيانة-1071601475.html
إسرائيل.. نتنياهو يتبرأ من تصريحات لنجله اتهم فيها الشرطة والنيابة بالخيانة
إسرائيل.. نتنياهو يتبرأ من تصريحات لنجله اتهم فيها الشرطة والنيابة بالخيانة
تبرأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، من تصريحات أدلى بها نجله "يائير"، اتهم فيها الشرطة والنيابة بالخيانة. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T08:51+0000
2022-12-26T08:51+0000
2022-12-26T08:51+0000
العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/14/1063935676_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4.jpg
وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على تويتر اليوم الاثنين: "أحب ابني يائير وهو شخص مستقل له آرائه الخاصة".وأضاف "على الرغم من أن لكل شخص الحق في التعبير عن النقد، إلا أنني لا أتفق مع الكلام الذي قاله ونُشر بالأمس".والأحد، اعتبر يائير نتنياهو (31 عاما)، في مقابلة إذاعية، أن قادة الشرطة ومسؤولي النيابة، قد ارتكبوا الخيانة العظمى بحق الدولة الإسرائيلية، وبالتالي يجب أن يُعاقبوا "بعقوبة غير السجن"، ملمحا إلى الإعدام، على ما نقلت قناة "i24news.tv" الإسرائيلية.وقال نتنياهو الابن إن "محققي الشرطة الذين قرروا تقديم والده للمحاكمة بملفات الفساد، ومسؤولي النيابة الذين يحاكموه في هذه الفترة يلفقون التهم ضد رجل بريء، هو رئيس الحكومة المُنتخب من قبل الشعب بصورة ديمقراطية، بنية التخطيط لقلب نظام الحكم، بسبق الإصرار والترصد، وهو ما يعادل الخيانة".وتابع:" إنكم مدعوون إلى الاطلاع على كتاب القوانين الإسرائيلي، والتعرف على عقوبة الخيانة، وهي ليست السجن".وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنه طبقا للمادة 97 من قانون العقوبات الإسرائيلي، فإن من يرتكب جريمة الخيانة، يجب أن يحكم عليه بالإعدام.ومنذ 24 مايو/آيار 2020 يُحاكم نتنياهو (73 عاما)، الذي أعلن الأربعاء الماضي عن تمكنه من تشكيل حكومة جديدة تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وهي التهم التي ينفيها ويقول إنها مؤامرة لتدمير مستقبله السياسي.
https://sputnikarabic.ae/20221108/استمرار-محاكمة-نتنياهوعاملون-بمحلات-السيجار-والخمور-يدلون-بشهادتهم-في-ملف-الهدايا-1069939137.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/14/1063935676_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3e68119bfdc389431b89e1ef5a519a35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل.. نتنياهو يتبرأ من تصريحات لنجله اتهم فيها الشرطة والنيابة بالخيانة
تابعنا عبر
تبرأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، من تصريحات أدلى بها نجله "يائير"، اتهم فيها الشرطة والنيابة بالخيانة.
وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على تويتر اليوم الاثنين: "أحب ابني يائير وهو شخص مستقل له آرائه الخاصة".
وأضاف "على الرغم من أن لكل شخص الحق في التعبير عن النقد، إلا أنني لا أتفق مع الكلام الذي قاله ونُشر بالأمس".
والأحد، اعتبر يائير نتنياهو
(31 عاما)، في مقابلة إذاعية، أن قادة الشرطة ومسؤولي النيابة، قد ارتكبوا الخيانة العظمى بحق الدولة الإسرائيلية، وبالتالي يجب أن يُعاقبوا "بعقوبة غير السجن"، ملمحا إلى الإعدام، على ما نقلت قناة
"i24news.tv" الإسرائيلية.
وقال نتنياهو الابن إن "محققي الشرطة الذين قرروا تقديم والده للمحاكمة بملفات الفساد، ومسؤولي النيابة الذين يحاكموه في هذه الفترة يلفقون التهم ضد رجل بريء، هو رئيس الحكومة المُنتخب من قبل الشعب بصورة ديمقراطية، بنية التخطيط لقلب نظام الحكم، بسبق الإصرار والترصد، وهو ما يعادل الخيانة".
وتابع:" إنكم مدعوون إلى الاطلاع على كتاب القوانين الإسرائيلي، والتعرف على عقوبة الخيانة، وهي ليست السجن".
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنه طبقا للمادة 97 من قانون العقوبات الإسرائيلي، فإن من يرتكب جريمة الخيانة، يجب أن يحكم عليه بالإعدام.
ومنذ 24 مايو/آيار 2020 يُحاكم نتنياهو
(73 عاما)، الذي أعلن الأربعاء الماضي عن تمكنه من تشكيل حكومة جديدة تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وهي التهم التي ينفيها ويقول إنها مؤامرة لتدمير مستقبله السياسي.