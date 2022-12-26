https://sputnikarabic.ae/20221226/إعلام-رئيس-سريلانكا-المخلوع-يغادر-إلى-الولايات-المتحدة-1071631144.html

إعلام: رئيس سريلانكا المخلوع يغادر إلى الولايات المتحدة

إعلام: رئيس سريلانكا المخلوع يغادر إلى الولايات المتحدة

غادر الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجاباكسا، الذي أطيح به في يوليو/ تموز عقب احتجاجات حاشدة، مطار باندارانايكا الدولي في سريلانكا إلى الولايات المتحدة مع... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T16:59+0000

2022-12-26T16:59+0000

2022-12-26T16:59+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104062/68/1040626812_0:213:3735:2314_1920x0_80_0_0_94905cd7d32a79de3ad51bfbdb934388.jpg

موسكو- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر في المطار، أن راجاباكسا غادر البلاد مع زوجته إيوما وزوجة ابنه سيفواندي وابنه مانوغ وحفيده.فرّ الرئيس السابق من البلاد في يوليو، عندما هزت كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا بالاحتجاجات، بسبب السخط العام بسبب السخط العام على عدم كفاءة الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية.في 20 يوليو، انتخب البرلمان رانيل ويكرمسينغه رئيسا جديدا، وفي سبتمبر/ أيلول، عاد راجاباكسا إلى سريلانكا.عانت سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948، ونتج ذلك عن نقص العملة الأجنبية حيث جفت التدفقات السياحية خلال الجائحة، حتى أن البلاد لم يعد لديها ما يكفي لاستيراد الوقود.تسببت الأزمة في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وما تبعه من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

https://sputnikarabic.ae/20220912/تقرير-أممي-يحذر-30-من-سكان-سريلانكا-يعانون-من-انعدام-الأمن-الغذائي-الحاد-1067642973.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية