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https://sputnikarabic.ae/20221226/إعلام-رئيس-سريلانكا-المخلوع-يغادر-إلى-الولايات-المتحدة-1071631144.html
إعلام: رئيس سريلانكا المخلوع يغادر إلى الولايات المتحدة
إعلام: رئيس سريلانكا المخلوع يغادر إلى الولايات المتحدة
غادر الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجاباكسا، الذي أطيح به في يوليو/ تموز عقب احتجاجات حاشدة، مطار باندارانايكا الدولي في سريلانكا إلى الولايات المتحدة مع... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T16:59+0000
2022-12-26T16:59+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر في المطار، أن راجاباكسا غادر البلاد مع زوجته إيوما وزوجة ابنه سيفواندي وابنه مانوغ وحفيده.فرّ الرئيس السابق من البلاد في يوليو، عندما هزت كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا بالاحتجاجات، بسبب السخط العام بسبب السخط العام على عدم كفاءة الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية.في 20 يوليو، انتخب البرلمان رانيل ويكرمسينغه رئيسا جديدا، وفي سبتمبر/ أيلول، عاد راجاباكسا إلى سريلانكا.عانت سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948، ونتج ذلك عن نقص العملة الأجنبية حيث جفت التدفقات السياحية خلال الجائحة، حتى أن البلاد لم يعد لديها ما يكفي لاستيراد الوقود.تسببت الأزمة في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وما تبعه من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي المستمر.
https://sputnikarabic.ae/20220912/تقرير-أممي-يحذر-30-من-سكان-سريلانكا-يعانون-من-انعدام-الأمن-الغذائي-الحاد-1067642973.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: رئيس سريلانكا المخلوع يغادر إلى الولايات المتحدة

16:59 GMT 26.12.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardenaسريلانكا
سريلانكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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غادر الرئيس السريلانكي السابق غوتابايا راجاباكسا، الذي أطيح به في يوليو/ تموز عقب احتجاجات حاشدة، مطار باندارانايكا الدولي في سريلانكا إلى الولايات المتحدة مع عائلته.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر في المطار، أن راجاباكسا غادر البلاد مع زوجته إيوما وزوجة ابنه سيفواندي وابنه مانوغ وحفيده.
فرّ الرئيس السابق من البلاد في يوليو، عندما هزت كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا بالاحتجاجات، بسبب السخط العام بسبب السخط العام على عدم كفاءة الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية.
اقتحام المقر الرئاسي لرئيس الدولة ورئيس الوزراء السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، كولومبو، سريلانكا 11 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
تقرير أممي يحذر: 30% من سكان سريلانكا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد
12 سبتمبر, 15:11 GMT
في 20 يوليو، انتخب البرلمان رانيل ويكرمسينغه رئيسا جديدا، وفي سبتمبر/ أيلول، عاد راجاباكسا إلى سريلانكا.
عانت سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948، ونتج ذلك عن نقص العملة الأجنبية حيث جفت التدفقات السياحية خلال الجائحة، حتى أن البلاد لم يعد لديها ما يكفي لاستيراد الوقود.
تسببت الأزمة في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وما تبعه من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي المستمر.
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