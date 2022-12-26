https://sputnikarabic.ae/20221226/إعلام-عن-البطريرك-الماروني-جلسة-البرلمان-اللبناني-المقبلة-ربما-تشهد-انتخاب-رئيس-للجمهورية-1071631857.html
إعلام عن البطريرك الماروني: جلسة البرلمان اللبناني المقبلة ربما تشهد انتخاب رئيس للجمهورية
إعلام عن البطريرك الماروني: جلسة البرلمان اللبناني المقبلة ربما تشهد انتخاب رئيس للجمهورية
نقلت تقارير إعلامية محلية عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن جلسة البرلمان اللبناني المقبلة ربما تشهد انتخاب رئيس جديد للبنان. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T17:22+0000
2022-12-26T17:22+0000
2022-12-26T17:22+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104325/78/1043257866_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_48ee6a2f4653aa8d2384ac3a855b232e.jpg
ووفقا لموقع إذاعة "صوت لبنان"، فإن البطريرك الماروني كشف لبعض زواره أن هناك مسعى لأن ينجح المجلس في انتخاب رئيس جديد للبنان الجلسة المقبلة.ونقلت عن الراعي، قوله إنه تلقّى اتصال معايدة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تضمن الحديث عن انتخاب رئيس جديد.وقال: "قلتُ له كنتُ أنتظر منك معايدة ألا وهي انتخاب رئيس للجمهورية، فردّ برّي: دعوتهم إلى الحوار مرتين ولم يلبّوا"، مؤكدا أنه كرر لبري قوله: "ما نريده لليوم رئيساً للجمهورية".وقد ألقى شغور المنصب الرئاسي بظلاله على العديد من الأزمات الاقتصادية وغيرها، حيث تسبب في جدل حول صلاحيات الحكومة الموجودة حاليا، وطبيعتها كحكومة تصريف أعمال.وفشل البرلمان اللبناني خلال عشر جلسات متتالية في التوافق على انتخاب رئيس جديد، في ظل محاصصات طائفية كثيرة تنتهجها بعض النخب السياسية اللبنانية.طالع أيضا: عون يؤكد أن التوافق على انتخاب رئيس جديد في لبنان بعيد المنال حاليا
https://sputnikarabic.ae/20221215/فشل-البرلمان-في-انتخاب-الرئيس-ومقتل-جندي-اليونيفيل-هل-يذهب-لبنان-إلى-الانفلات-الأمني؟-1071242613.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104325/78/1043257866_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_fa42e8c34b9522479d1ce346822e16f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار لبنان
إعلام عن البطريرك الماروني: جلسة البرلمان اللبناني المقبلة ربما تشهد انتخاب رئيس للجمهورية
تابعنا عبر
نقلت تقارير إعلامية محلية عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن جلسة البرلمان اللبناني المقبلة ربما تشهد انتخاب رئيس جديد للبنان.
ووفقا لموقع
إذاعة "صوت لبنان"، فإن البطريرك الماروني كشف لبعض زواره أن هناك مسعى لأن ينجح المجلس في انتخاب رئيس جديد للبنان الجلسة المقبلة.
ونقلت عن الراعي، قوله إنه تلقّى اتصال معايدة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تضمن الحديث عن انتخاب رئيس جديد.
وقال: "قلتُ له كنتُ أنتظر منك معايدة ألا وهي انتخاب رئيس للجمهورية، فردّ برّي: دعوتهم إلى الحوار
مرتين ولم يلبّوا"، مؤكدا أنه كرر لبري قوله: "ما نريده لليوم رئيساً للجمهورية".
يشار إلى أن لبنان يعاني أزمات سياسية واقتصادية متعددة، آخرها كان شغور المنصب الرئاسي، عقب انتهاء مدة الرئاسة الفعلية للرئيس السابق العماد ميشال عون.
وقد ألقى شغور المنصب الرئاسي بظلاله على العديد من الأزمات الاقتصادية وغيرها، حيث تسبب في جدل حول صلاحيات الحكومة الموجودة حاليا، وطبيعتها كحكومة تصريف أعمال.
وفشل البرلمان اللبناني
خلال عشر جلسات متتالية في التوافق على انتخاب رئيس جديد، في ظل محاصصات طائفية كثيرة تنتهجها بعض النخب السياسية اللبنانية.