https://sputnikarabic.ae/20221226/إعلام-مايك-بنس-يسجل-رسميا-كمرشح-للمنصب-رئيس-الولايات-المتحدة-1071638046.html
إعلام: مايك بنس يسجل رسميا كمرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة.. ومستشاره يرد
إعلام: مايك بنس يسجل رسميا كمرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة.. ومستشاره يرد
سجل نائب الرئيس السابق، مايك بينس، رسميا اليوم الاثنين، كمرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات عام 2024. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T23:32+0000
2022-12-26T23:32+0000
2022-12-26T23:40+0000
مايك بنس
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب صحيفة "واشنطن اكزاماينر"، أصبح بينس المرشح الجمهوري الثاني الذي يقدم أوراقه للمشاركة في السباق الرئاسي الذي سيجري بعد أقل من عامين.وحدث ذلك بعد أن ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ شهر، لمنصب رئيس الدولة.مستشار بنس ينفي ترشحهنفى ديفيد أومالي مستشار نائب الرئيس السابق، تسجيل بنس لمنصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات عام 2024.وكتب أومالي في تغريدة، "نائب الرئيس السابق مايك بنس لم يقدم [الوثائق] اليوم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية".ولم ينف أومالي، نية بنس الترشح، ولم يحدد ما إذا كان سيعلن ترشحه في موعد لاحق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مايك بنس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مايك بنس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: مايك بنس يسجل رسميا كمرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة.. ومستشاره يرد
23:32 GMT 26.12.2022 (تم التحديث: 23:40 GMT 26.12.2022) تابعنا عبر
سجل نائب الرئيس السابق، مايك بينس، رسميا اليوم الاثنين، كمرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات عام 2024.
واشنطن – سبوتنيك. وبحسب صحيفة "واشنطن اكزاماينر"، أصبح بينس المرشح الجمهوري الثاني
الذي يقدم أوراقه للمشاركة في السباق الرئاسي الذي سيجري بعد أقل من عامين.
وحدث ذلك بعد أن ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ شهر، لمنصب رئيس الدولة.
مستشار بنس ينفي ترشحه
نفى ديفيد أومالي مستشار نائب الرئيس السابق، تسجيل بنس لمنصب رئيس الولايات المتحدة في انتخابات عام 2024.
وكتب أومالي في تغريدة، "نائب الرئيس السابق مايك بنس لم يقدم [الوثائق] اليوم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية".
ولم ينف أومالي، نية بنس الترشح، ولم يحدد ما إذا كان سيعلن ترشحه في موعد لاحق.