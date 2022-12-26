https://sputnikarabic.ae/20221226/إيران-تعلق-على-اتهامات-تتحدث-عن-دور-الكاظمي-في-اغتيال-قاسم-سليماني-1071636029.html

إيران تعلق على اتهامات تتحدث عن دور الكاظمي في اغتيال قاسم سليماني

إيران تعلق على اتهامات تتحدث عن دور الكاظمي في اغتيال قاسم سليماني

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على الاتهامات التي تحدثت عن دور رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T20:35+0000

2022-12-26T20:35+0000

2022-12-26T20:35+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إيران تتابع قضية اغتيال الشهيد سليماني بأبعاد مختلفة، وتتابع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص"، محمّلا "الإدارة الأمريكية المسؤولية عنها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضاف كنعاني: "أمريكا تبنت اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني ونتابع جميع السبل القانونية لمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة".وكان البرلمان العراقي طلب، أمس الأحد، "الحكومة والقضاء باتخاذ إجراءات جدية للكشف عن المتورطين في اغتيال قادة النصر، (نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني).وقال عضو مجلس النواب العراقي، محمد البلداوي، في تصريحات لوكالة المعلومة العراقية، إن "الفرصة مواتية الآن أمام الحكومة والقضاء لمحاسبة جميع الذين يشك بأنهم تورطوا في جريمة المطار بعد إبعادهم عن المناصب الحكومية"، لافتا إلى أن "الفرصة أصبحت سانحة أمامهم من أجل التحقيق بجدية والوصول إلى المجرمين الحقيقيين".وأضاف أن "الجهة المسؤولة عن تنفيذ العملية الإرهابية والأداة التي استخدمت في الجريمة معروفة، لكن الآن نبحث عمن كان متورطا ومتواطئا في هذه الجريمة والذي أوصل المعلومة للعدو".وأوضح عضو مجلس النواب العراقي أن "هناك جهات متورطة في اغتيال قادة النصر، مؤكدا "ضرورة أن يكون للبرلمان موقف حازم تجاه هذا الملف".وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف القضاء الإيراني عدد الدول التي شاركت في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سلیماني، مشددًا على ضرورة محاكمة هذه الدول.وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي، إنه "تم تحديد أشخاص في كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا والأردن وغيرها، مشيرًا إلى الدور الفاعل لسليماني في القضاء على "داعش" في العراق وسوريا، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.

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