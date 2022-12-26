عربي
https://sputnikarabic.ae/20221226/إيران-تعلق-على-اتهامات-تتحدث-عن-دور-الكاظمي-في-اغتيال-قاسم-سليماني-1071636029.html
إيران تعلق على اتهامات تتحدث عن دور الكاظمي في اغتيال قاسم سليماني
إيران تعلق على اتهامات تتحدث عن دور الكاظمي في اغتيال قاسم سليماني
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على الاتهامات التي تحدثت عن دور رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T20:35+0000
2022-12-26T20:35+0000
إيران
أخبار إيران
مقتل قاسم سليماني
العالم
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067964876_0:0:1454:818_1920x0_80_0_0_8da776b0981b440bba9c197c1074aab5.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إيران تتابع قضية اغتيال الشهيد سليماني بأبعاد مختلفة، وتتابع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص"، محمّلا "الإدارة الأمريكية المسؤولية عنها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضاف كنعاني: "أمريكا تبنت اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني ونتابع جميع السبل القانونية لمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة".وكان البرلمان العراقي طلب، أمس الأحد، "الحكومة والقضاء باتخاذ إجراءات جدية للكشف عن المتورطين في اغتيال قادة النصر، (نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني).وقال عضو مجلس النواب العراقي، محمد البلداوي، في تصريحات لوكالة المعلومة العراقية، إن "الفرصة مواتية الآن أمام الحكومة والقضاء لمحاسبة جميع الذين يشك بأنهم تورطوا في جريمة المطار بعد إبعادهم عن المناصب الحكومية"، لافتا إلى أن "الفرصة أصبحت سانحة أمامهم من أجل التحقيق بجدية والوصول إلى المجرمين الحقيقيين".وأضاف أن "الجهة المسؤولة عن تنفيذ العملية الإرهابية والأداة التي استخدمت في الجريمة معروفة، لكن الآن نبحث عمن كان متورطا ومتواطئا في هذه الجريمة والذي أوصل المعلومة للعدو".وأوضح عضو مجلس النواب العراقي أن "هناك جهات متورطة في اغتيال قادة النصر، مؤكدا "ضرورة أن يكون للبرلمان موقف حازم تجاه هذا الملف".وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف القضاء الإيراني عدد الدول التي شاركت في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سلیماني، مشددًا على ضرورة محاكمة هذه الدول.وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي، إنه "تم تحديد أشخاص في كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا والأردن وغيرها، مشيرًا إلى الدور الفاعل لسليماني في القضاء على "داعش" في العراق وسوريا، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20220823/رئيسي-من-يسير-على-الطريق-الصحيح-يصبح-مثل-قاسم-سليماني-1066751290.html
https://sputnikarabic.ae/20221101/القضاء-الإيراني-يطالب-بالإسراع-في-محاكمة-المتورطين-في-اغتيال-قاسم-سليماني-ورفاقه-1069705505.html
إيران
أخبار إيران
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067964876_23:0:1319:972_1920x0_80_0_0_fffa21c082dc4711c9b51ed4f13f59a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران تعلق على اتهامات تتحدث عن دور الكاظمي في اغتيال قاسم سليماني

20:35 GMT 26.12.2022
© AFP 2022 / -رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على الاتهامات التي تحدثت عن دور رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إيران تتابع قضية اغتيال الشهيد سليماني بأبعاد مختلفة، وتتابع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص"، محمّلا "الإدارة الأمريكية المسؤولية عنها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف كنعاني: "أمريكا تبنت اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني ونتابع جميع السبل القانونية لمحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة".
الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
رئيسي: من يسير على الطريق الصحيح يصبح مثل قاسم سليماني
23 أغسطس, 08:50 GMT
وكان البرلمان العراقي طلب، أمس الأحد، "الحكومة والقضاء باتخاذ إجراءات جدية للكشف عن المتورطين في اغتيال قادة النصر، (نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني).
وقال عضو مجلس النواب العراقي، محمد البلداوي، في تصريحات لوكالة المعلومة العراقية، إن "الفرصة مواتية الآن أمام الحكومة والقضاء لمحاسبة جميع الذين يشك بأنهم تورطوا في جريمة المطار بعد إبعادهم عن المناصب الحكومية"، لافتا إلى أن "الفرصة أصبحت سانحة أمامهم من أجل التحقيق بجدية والوصول إلى المجرمين الحقيقيين".
وأضاف أن "الجهة المسؤولة عن تنفيذ العملية الإرهابية والأداة التي استخدمت في الجريمة معروفة، لكن الآن نبحث عمن كان متورطا ومتواطئا في هذه الجريمة والذي أوصل المعلومة للعدو".
وأوضح عضو مجلس النواب العراقي أن "هناك جهات متورطة في اغتيال قادة النصر، مؤكدا "ضرورة أن يكون للبرلمان موقف حازم تجاه هذا الملف".
الجنرال قاسم سليماني، 2 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
القضاء الإيراني يطالب بالإسراع في محاكمة المتورطين في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه
1 نوفمبر, 10:18 GMT
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف القضاء الإيراني عدد الدول التي شاركت في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سلیماني، مشددًا على ضرورة محاكمة هذه الدول.
وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي، إنه "تم تحديد أشخاص في كل من بريطانيا وأمريكا وألمانيا والأردن وغيرها، مشيرًا إلى الدور الفاعل لسليماني في القضاء على "داعش" في العراق وسوريا، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала