https://sputnikarabic.ae/20221226/ارتفاع-إصابات-الكوليرا-في-لبنان-إلى-688-حالة-1071636207.html
ارتفاع إصابات الكوليرا في لبنان إلى 688 حالة
ارتفاع إصابات الكوليرا في لبنان إلى 688 حالة
أعلنت وزارة الصحة العامة، في لبنان، مساء اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بالكوليرا ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 688 حالة. 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T20:37+0000
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وأكدت الوزارة، في بيان لها، على أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23 حالة، بحسب موقع "راديو بيروت".ومن جانبه قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، إن "بؤر وباء الكوليرا ما تزال في بعض مناطق بلاده على الرغم من تمكن السلطات من الحد من انتشار الوباء بالتعاون مع المنظمات الدولية".وأشار الأبيض، خلال جولة قام بها مع ممثلي المنظمات الدولية الشريكة في المرحلة الثانية من حملة التلقيح الوطنية ضد الكوليرا لمتابعة سير الحملة، شرقي لبنان، إلى أن "لبنان لديه حاليا 900 ألف لقاح من منظمة الصحة العالمية وستستخدم لتوفير الحماية الأساسية للحد من انتشار الكوليرا في البلاد".وأضاف: "تمكنا من الحد من انتشار الكوليرا، ولكن الوباء لم ينته بعد، فنرى بعض البؤر هنا أو هناك، مما يستدعي متابعة إجراءاتنا لتأمين الحماية المطلوبة".وأوضح أن "أرقام المصابين بالوباء أصبحت قليلة، ولكن الظروف التي سمحت للكوليرا بالتواجد بيننا ما زالت قائمة، ومنها تلوث المياه أو اختلاط الصرف الصحي بمياه الشرب".
https://sputnikarabic.ae/20221105/الكوليرا-هل-تتحول-إلى-جائحة-في-لبنان-والشرق-الأوسط؟-1069861943.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
ارتفاع إصابات الكوليرا في لبنان إلى 688 حالة
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أعلنت وزارة الصحة العامة، في لبنان، مساء اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بالكوليرا ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 688 حالة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، على أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23 حالة، بحسب موقع "راديو بيروت
".
ومن جانبه قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، إن "بؤر وباء الكوليرا
ما تزال في بعض مناطق بلاده على الرغم من تمكن السلطات من الحد من انتشار الوباء بالتعاون مع المنظمات الدولية".
وأشار الأبيض، خلال جولة قام بها مع ممثلي المنظمات الدولية الشريكة في المرحلة الثانية من حملة التلقيح الوطنية ضد الكوليرا لمتابعة سير الحملة، شرقي لبنان، إلى أن "لبنان لديه حاليا 900 ألف لقاح من منظمة الصحة العالمية وستستخدم لتوفير الحماية الأساسية للحد من انتشار الكوليرا في البلاد".
وأضاف: "تمكنا من الحد من انتشار الكوليرا
، ولكن الوباء لم ينته بعد، فنرى بعض البؤر هنا أو هناك، مما يستدعي متابعة إجراءاتنا لتأمين الحماية المطلوبة".
وأوضح أن "أرقام المصابين بالوباء أصبحت قليلة، ولكن الظروف التي سمحت للكوليرا بالتواجد بيننا ما زالت قائمة، ومنها تلوث المياه أو اختلاط الصرف الصحي بمياه الشرب".