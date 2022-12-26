https://sputnikarabic.ae/20221226/الأردن-يطرح-عملات-نقدية-جديدة-لتحسين-الجودة-والأمان-صور-1071611819.html
الأردن يطرح عملات نقدية جديدة لتحسين الجودة والأمان... صور
الأردن يطرح عملات نقدية جديدة لتحسين الجودة والأمان... صور
أعلن الأردن اليوم الاثنين، طرح الإصدار الخامس من النقد للتداول بنفس الفئات الحالية (الدينار، والخمسة والعشرة دنانير، والعشرون والخمسون دينارا). 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T12:05+0000
2022-12-26T12:05+0000
2022-12-26T12:05+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589750_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_c3bd061862c02879d26fd46983146c82.jpg
وقال البنك المركزي في بيان، إن ذلك يأتي استنادا لنظام إصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وكالة "عمون نيوز".وذكر أنه سيطرح فئات الإصدار الجديد في التداول تدريجيا، جنبا إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع.ومن المقرر طرح فئة الدينار للتداول اليوم الاثنين، يتبعها بعد ذلك بطرح الفئات الأخرى، ضمن مواعيد خاصة بكل فئة قال البنك المركزي إنه سيعلن عنها تدريجيا.وقال البنك إن الإصدار الجديد يتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، إضافة إلى تحسين جودة الأوراق المتاحة للتداول وإطالة عمرها.وأشار إلى مرور نحو عشرين عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني في التداول، ما أظهر الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/06/1048589750_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_0fc94d5be2ec668ebd7b5b348a59b4ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, اقتصاد
العالم العربي, أخبار الأردن, اقتصاد
الأردن يطرح عملات نقدية جديدة لتحسين الجودة والأمان... صور
تابعنا عبر
أعلن الأردن اليوم الاثنين، طرح الإصدار الخامس من النقد للتداول بنفس الفئات الحالية (الدينار، والخمسة والعشرة دنانير، والعشرون والخمسون دينارا).
وقال البنك المركزي في بيان، إن ذلك يأتي استنادا لنظام إصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وكالة
"عمون نيوز".
وذكر أنه سيطرح فئات الإصدار الجديد في التداول تدريجيا، جنبا إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع.
ومن المقرر طرح فئة الدينار للتداول اليوم الاثنين، يتبعها بعد ذلك بطرح الفئات الأخرى، ضمن مواعيد خاصة بكل فئة قال البنك المركزي إنه سيعلن عنها تدريجيا.
وقال البنك
إن الإصدار الجديد يتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، إضافة إلى تحسين جودة الأوراق المتاحة للتداول وإطالة عمرها.
وأشار إلى مرور نحو عشرين عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني في التداول، ما أظهر الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية.