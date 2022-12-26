https://sputnikarabic.ae/20221226/الأمم-المتحدة-تدعو-السلطات-الليبية-إلى-إنهاء-المستويات-المفزعة-من-العنف-ضد-النساء-1071618965.html

الأمم المتحدة تدعو السلطات الليبية إلى إنهاء "المستويات المفزعة" من العنف ضد النساء

الأمم المتحدة تدعو السلطات الليبية إلى إنهاء "المستويات المفزعة" من العنف ضد النساء

دعت الأمم المتحدة، السلطات الليبية إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" لحماية جميع النساء والفتيات في البلاد من تفشي العنف وسوء المعاملة، وضمان توفير الحماية والدعم... 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T12:27+0000

2022-12-26T12:27+0000

2022-12-26T12:27+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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جاء ذلك في بيان للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، في أعقاب زيارة لها إلى ليبيا استمرت ثمانية أيام.وقالت السالم إن "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء دورة العنف المستمرة ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات والتي تفاقمت بسبب الإفلات الكامل من العقاب على الجرائم المرتكبة".وأضافت: "لقد غادرت ليبيا وأنا أشعر بانزعاج شديد إزاء مستويات العنف واسعة النطاق والممنهجة والخطيرة التي تواجهها النساء والفتيات في ليبيا".وأشارت إلى أن "قتل الإناث أو قتل النساء لأكثر من سبب آخذ في الازدياد، ومثل ذلك أعمال العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجالين الخاص والعام".إلى جانب ذلك، قالت السالم إن ما يروعها بذات القدر هي "التقارير الموثوقة والعديدة التي تلقيتها عن المعاملة التمييزية واللاإنسانية التي تتحملها النساء والأطفال غير الليبيين، بمن فيهم الفتيات، فضلاً عن المستويات المروِّعة من التعذيب والعنف الجنسي والاختطاف مقابل فدية والاحتجاز والاتجار بالأشخاص والسخرة والقتل غير المشروع".واعتبرت أن "الانسداد السياسي وانعدام الأمن وعدم الاستقرار والتحديات التي يواجهها الحكم وسيادة القانون والأطر القانونية الإشكالية التي لا تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان كانت من بين الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المروع".وأضافت أن ذلك، إضافة إلى انتشار المجموعات المسلحة والأسلحة التي تتسبب في الأعمال الإجرامية المعقدة والعابرة للحدود، قد عزز من تفشي الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة.وشددت على أن "القيود المتزايدة المفروضة على مجال وعمل المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة على الأرض أمر مثير للقلق بشكل كبير".وأكدت السالم أن دعوة حكومة الوحدة الوطنية لها لزيارة ليبيا قد أسعدتها، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن أسفها للعقبات التي واجهتها، بما في ذلك "التأخير في دخول البلاد وعدم تمكنها من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز التي تُحتجز فيها النساء والفتيات"، فضلاً عن منعها من مغادرة مطار بنغازي لعقد الاجتماعات وإجراء الزيارات التي خططت لها في شرق البلاد.وحول رؤيتها للحل وتعزيز التصدي للعنف ضد النساء والأطفال دعت المبعوثة الأممية إلى "ضمان الإصلاحات التشريعية المهمة بما في ذلك من خلال اعتماد مشروع قانون 2021 بشأن العنف ضد المرأة وإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز الدعم للمؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأخرى التي تتعامل مع النساء والأطفال لضمان قيامها بعملها على الوجه الأمثل".كما دعت إلى "دعم فرص التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة فضلا ًعن وضع مسألة توفير الحماية، لا سيما للنساء والفتيات، في الصدارة في جميع التعاملات مع السلطات".وقالت السالم إنه من الضروري أيضا دعم جهود موظفي القطاع العام والمدافعين "الذين يعملون بلا كلل رغم كل الصعاب من أجل ضمان حماية النساء والفتيات في المجتمع الليبي".وختمت بيانها بالتشديد على ضرورة "وقف عمليات إرجاع المهاجرين واللاجئين من البحر إلى ليبيا حيث تكون حياتهم معرضة للخطر. كما يجب توسيع نطاق فرص الوصول إلى إجراءات اللجوء العادلة وفرص الإجلاء والعودة الطوعية إلى بلدانهم".

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