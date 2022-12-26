https://sputnikarabic.ae/20221226/الإمارات-تؤكد-أن-قرار-طالبان-حظر-عمل-الأفغانيات-سيعيق-جهود-تقديم-الإغاثة-الإنسانية-1071637195.html
الإمارات تؤكد أن قرار طالبان حظر عمل الأفغانيات سيعيق جهود تقديم الإغاثة الإنسانية
الإمارات تؤكد أن قرار طالبان حظر عمل الأفغانيات سيعيق جهود تقديم الإغاثة الإنسانية
أدانت الإمارات مجددا، مساء اليوم الاثنين، قرار حركة طالبان، (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية)، حظر عمل الأفغانيات في... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T21:29+0000
2022-12-26T21:29+0000
2022-12-26T21:29+0000
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وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، إن "القرار سيعيق جهود تقديم الإغاثة الإنسانية في البلاد، وسيؤثر على أشد الفئات ضعفاً في المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال والمُسنّين، في الوقت الذي يحتاج فيه نحو ثلثي الشعب الأفغاني إلى مساعدة إنسانية، ويواجه نحو ستة ملايين شخص خطر المجاعة"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.وأكدت نسيبة، أن "القرار ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2615، وسيؤدي بلا شك إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في أفغانستان"، مشددة على أن "الدين الإسلامي كرّم المرأة ودورها وصان حقوقها".وأشارت إلى أهمية مشاركة النساء والفتيات بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ في جميع جوانب الحياة، مؤكدة أن "الإمارات العربية المتحدة ستواصل التزامها الراسخ بدعم سيادة واستقرار وأمن وازدهار أفغانستان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين".وأمرت حكومة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية)، في وقت سابق، جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل الموظفات لديها.وفرضت حركة طالبان قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات في البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارس، وذلك بالتوازي مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.وكل هذه الإجراءات التقييدية للنساء قد أثارت بدورها المخاوف باحتمالية أن تعيد حركة "طالبان" إقامة نظام حكم متشدد.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.وشكلت طالبان، حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
https://sputnikarabic.ae/20221226/بعثة-الأمم-المتحدة-لأفغانستان-تحث-طالبان-على-رفع-الحظر-عن-النساء-العاملات-في-المنظمات-غير-الحكومية-1071622423.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم, العالم العربي
الإمارات تؤكد أن قرار طالبان حظر عمل الأفغانيات سيعيق جهود تقديم الإغاثة الإنسانية
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أدانت الإمارات مجددا، مساء اليوم الاثنين، قرار حركة طالبان، (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية)، حظر عمل الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية.
وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، إن "القرار سيعيق جهود تقديم الإغاثة الإنسانية في البلاد، وسيؤثر على أشد الفئات ضعفاً في المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال والمُسنّين، في الوقت الذي يحتاج فيه نحو ثلثي الشعب الأفغاني إلى مساعدة إنسانية، ويواجه نحو ستة ملايين شخص خطر المجاعة"، حسب وكالة
الأنباء الإماراتية- وام.
وأكدت نسيبة، أن "القرار ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2615، وسيؤدي بلا شك إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في أفغانستان"، مشددة على أن "الدين الإسلامي كرّم المرأة ودورها وصان حقوقها".
وأشارت إلى أهمية مشاركة النساء والفتيات بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ في جميع جوانب الحياة، مؤكدة أن "الإمارات العربية المتحدة ستواصل التزامها الراسخ بدعم سيادة واستقرار وأمن وازدهار أفغانستان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين".
وأمرت حكومة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية)، في وقت سابق، جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل الموظفات لديها
.
وفرضت حركة طالبان قيودا على التعليم
قبل الجامعي للفتيات في البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارس، وذلك بالتوازي مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.
وكل هذه الإجراءات التقييدية للنساء
قد أثارت بدورها المخاوف باحتمالية أن تعيد حركة "طالبان" إقامة نظام حكم متشدد.
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان، حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.